„Spolupráci jsme v tuto chvíli ukončili. Důvod si stejně média přeloží po svém, takže to, co vám dopočítá vaše logika, to patrně bude ono,“ sdělila pro iRozhlas.cz šéfka Aktipu Jarmila Klímová s tím, že více neřekne.

Rozhodnutí může souviset i s tím, že Filozofická fakulta Univerzity Karlovy prostřednictvím svého mluvčího ve středu informovala, že Krutilová na univerzitě neabsolvovala jednooborové studium psychologie. Tímto vzděláním se však ještě nedávno chlubila na stránkách centra.

„Jak vyplývá z matriky absolventů UK spravované Ústavem dějin Univerzity Karlovy a Archivem Univerzity Karlovy, z matriky absolventů katedry psychologie FF UK a z elektronických informačních zdrojů fakulty, paní Lenka Krutilová v letech 1988-2018 jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě UK pod současným ano pod rodným příjmením nestudovala, a tedy ani neabsolvovala,“ napsal na webu univerzity mluvčí Petr Kukal.

Klímová nicméně tvrdí, že Krutilová z centra odešla ještě před vyjádřením univerzity. Víc k tomu ovšem říct nechtěla. „Už jsem se k tomu vyjádřila, není nutné to dále rozvádět. Nemám zájem se k tomu dále vyjadřovat,“ poznamenala.

„Podstata toho je pravdivá“

Krutilová je v dokumentu hlavní terapeutkou figurantky, herečky Ivany Lokajové. Uvádí při tom neobvyklá tvrzení, například, že lze vykadit rakovinu. Člověk si má prý domů pořídit síto a jen pozorovat, co se děje. Také říká, že je možné změnit lidskou DNA nebo že skvělá metoda na spoustu zdravotních problémů je milenec.

Šéfka centra nejdříve Krutilovou hájila, byť uznala, že některé výroky nebyly šťastné. „Já bych to nazvala tak, že intoxikované tkáně na základě speciálního detoxikačního postupu tělo ze sebe vyloučí. To vám potvrdí každý. Podstata toho je pravdivá, bylo to, řekněme, nešťastným způsobem, zredukovaně řečeno,“ vysvětlovala Klímová, zda je opravdu možné zbavit se tímto způsobem rakoviny.

Centrum nyní čelí široké kritice ze strany lékařů a psychologů, podle kterých jde o nebezpečné hazardování se zdravím a zneužívání lidské beznaděje. Ministerstvo zdravotnictví proto chystá nový zákon, který by měl státu poskytnout větší kontrolu nad léčiteli a jejich praktikami.