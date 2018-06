Kuřáků po protikuřáckém zákonu mírně ubylo. A víc lidí řeší, jestli přestat

Kuřáků v Česku mezi roky 2016 a 2017 ubylo o 3,5 procenta. Loni jich bylo 25 procent, za posledních šest let ubylo šest procent. Asi o pět procent více lidí také chce přestat kouřit. Vyplývá to z průzkumu Státního zdravotnického ústavu, který kouření v populaci sleduje každoročně. Před rokem začal platit zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, který zakazuje kouření v restauracích. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) má zákon na pokles počtu kuřáků vliv.

„Obecně se prevalence kouření v populaci snižuje. Nejvíce kuřáků je ve věku 15 až 24 let. Ze všech průzkumů vyplývá, že pokud tito mladí začnou kouřit, tak se závislosti těžko zbavují. A většinou začínají kouřit v různých barech, na diskotékách nebo v restauracích,“ vysvětlil ministr. Vítá proto zamítnutí snah o zmírnění protikuřáckého zákona.

Tito mladí kuřáci vykouří průměrně pět až devět cigaret denně, starší dospělí mezi 15 a 24 cigaretami denně a senioři od 10 do 14 denně. Podle studie adiktologů z 1. lékařské fakulty UK vykouřili sledovaní kuřáci od zavedení zákona průměrně o 2,1 cigarety denně méně.

O 1095 cigaret méně: Kuřáci kvůli zákonu omezili zlozvyk, „čadí“ ale víc na ulicích

Z průzkumu podle Marie Nejedlé ze SZÚ také vyplývá souvislost mezi vzděláním a kouřením, nejvíce kuřáků je mezi lidmi se základním vzděláním. Asi třetina kuřáků v posledních dvanácti měsících projevila zájem s kouřením přestat. Odborníci ale varují, že úspěšnost je velmi nízká. Zvyšuje se, pokud závislý vyhledá odbornou pomoc včetně léků.

Video Adiktolog: Kuřáci si zapálí o 1095 cigaret ročně méně, ovlivnil je protikuřácký zákon - David Budai, Blesk Zprávy 720p 360p REKLAMA

Lékaři upozorňují, že přestane-li kuřák cigarety užívat, výrazně se sníží riziko, že onemocní chorobou, kterou kouření vyvolává či zhoršuje, jako je rakovina, cévní nemoci nebo infarkt. „Pokud pacient po infarktu přestane kouřit, je to nejlepší prevence, aby se infarkt neopakoval,“ řekl předseda České kardiologické společnosti Miloš Táborský.

Zdravotní benefity po konci kouření přicházejí brzy

Průzkum dále ukázal, že téměř pětina populace je doma vystavena tabákovému kouři, nejvíc mladí mezi 15 a 24 lety. Mezi lidmi, kteří doma dýchají cigaretový kouř, je asi polovina nekuřáků. Kolem deseti procent nekuřáků dýchá kouř na pracovišti.

Města podporují předzahrádky hospod: Mnoha lidem ale vadí, že je „zamořují“ kuřáci

Podle Světové zdravotnické organizace WHO je po deseti letech, kdy člověk přestane kouřit, riziko rakoviny plic zhruba poloviční než u kuřáka. Po 15 letech bude riziko vzniku ischemické choroby srdeční stejné jako u nekuřáka, už po roce poloviční než u kuřáka. Po pěti až patnácti také u cévní mozkové příhody, lidově zvané mrtvice. Některé benefity se ale projeví mnohem dříve. Do dvaceti minut klesne srdeční frekvence a krevní tlak, do 12 hodin hladina oxidu uhlenatého v krvi na normál, do dvou až dvanácti týdnů se zlepší srdeční oběh a funkce plic.

Náměstkyně ministra Alena Šteflová připomněla, že polovina kuřáků na nemoci kouřením způsobené umírá, po vysokém krevním tlaku jde o nejčastější příčinu úmrtí. Na světě jde asi o sedm milionů lidí ročně, milion z toho kvůli pasivnímu kouření. V Česku zemře asi o 16.000 lidí ročně. V zemi se vykouří asi 21 miliard kusů cigaret. Stát podle ministra kouření stojí asi 100 miliard korun ročně, počítají se nejen náklady na léčbu, ale také nemocenská či invalidní důchody a také ztráta ekonomické aktivity u lidí, kteří zemřou předčasně. Na spotřební dani z tabáku se vybere méně.

Chlapec (11) skončil jako zombie po vykouření cigarety. Někdo do ní dal drogu jako žert

Podíly kuřáků v populaci dle průzkumu SZÚ v letech 2012 až 2017

Podíl kuřáků celkem Podíl žen-kuřaček Podíl mužů-kuřáků Kuřáci ve věku 15 až 24 let (z kuřáků) 2012 31,3 % 26,3 % 36,5 % 45 % 2013 29,9 % 23,7 % 36,4 % 39 % 2014 31,4 % 25,8 % 37,4 % 38 % 2015 24,1 % 21 % 27,3 % 35 % 2016 28,6 % 22,5 % 35 % 34,5 % 2017 25,2 % 19,9 % 30,8 % -

zdroj: průzkum SZÚ