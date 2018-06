Vystudovala terapeutka a „šarlatánka“ Lenka Krutilová, která v dokumentu radila při metastázách najít si milence či „vykadit rakovinu“ a kterou navštívila infiltrátorka Ivana Lokajová, psychologii na Univerzitě Karlově? Podle aktuálního vyjádření Filozofické fakulty nikoli.

Mluvčí fakulty: Nestudovala u nás

„Jak vyplývá z matriky absolventů UK spravované Ústavem dějin Univerzity Karlovy a Archivem Univerzity Karlovy, z matriky absolventů Katedry psychologie FF UK a z elektronických informačních zdrojů fakulty, paní Lenka Krutilová v letech 1988–2018 jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě UK pod současným ani pod rodným příjmením nestudovala, a tedy ani neabsolvovala,“ uvedl dnes na webu FF Univerzity Karlovy Petr Kukal, nový tiskový mluvčí, který přešel na univerzitu z ministerstva kultury, kde zaujal svými vtipnými a nápaditými příspěvky na Twitteru.

Byla to právě psycholožka AKTIPu Lenka Krutilová, která léčila neobyčejnými metodami. „Můj manžel, přísahám, vykadil rakovinu. Normálně nádor, který jsme poslali na rozbor a byla to rakovina. Vypadalo to jako brambora. Někomu vypadne klobása, a to je velký pr*ser. To rychle pošlete na rozbor do hygienické stanice, to si tam můžete poslat a oni vám dají do dvou dní výsledek, co to bylo,“ říkala v dokumentu režisérky Šárky Maixnerové, který odvysílala Česká televize.

„Měli jsme tady paní s ošklivou rakovinou dělohy, zmetastázované do uzlin. Po roce jsme ji s kolegou donutili, aby si našla milence, který ji bude mít rád jako ženu. A ta paní je bez metastáz,“ uvedla „hvězda dokumentu“ Krutilová také. Na opakované dotazy Blesku se k dokumentu odmítla vyjádřit, vyjádření nechala na doktorce Jarmile Klímové, vedoucí institutu a šéfce „šarlatánů“.

Neprofesionální a neetické, čílili se studenti

Vůči Krutilové se již dříve vyhradili v petici i členové akademické obce Katedry psychologie na FF UK. A to jak studenti, absolventi, tak i další členové.

„Absolutně neprofesionální až neetické jednání a pochybný a nijak vědecky nepodložený způsob použití metod, které jsme v pořadu Infiltrace v podání paní magistry viděli, nepovažujeme za standardní a běžné, podle našeho názoru by psycholog a psychoterapeut takovýmto způsobem v žádném případě pracovat neměl a také tak ve většině případů nepracuje,“ vzkázali autoři petice.

Lze „vykadit“ rakovinu? Šéfka šarlatánů otočila a hájí kolegyni

„Jednání paní magistry považujeme nejen za trestuhodné poškozování klientů a zneužívání jejich důvěry, ale i za poškození dobrého jména celého oboru psychologie v očích široké veřejnosti,“ uvedli také v petici, která dodnes posbírala 172 podpisů.

Za „naprosto kontroverzní“ označila nejprve v reakci pro Blesk postupy a doporučení Krutilové i samotná šéfka AKTIPu Klímová. „Řekněme, že zvolila některé formulace, které se ani mně nelíbí. Opravdu nebyly šťastně zvolené. Nicméně pokud v jakémkoliv kontextu, který záměrně z toho dokumentu nevyplývá, tak hovořila o relevantních terapeutických postupech,“ zmírnila však později pro iRozhlas.cz své vyjádření Klímová. Dokument ČT označila za „velice tendenční“ a „velice zmanipulovaný“. Léčit rakovinu tím, že si pacientka najde milence, však ani podle ní samozřejmě nejde.