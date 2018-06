Vojáci USA řešili poruchu a prospali se u Prahy. Konvoj vyrazil z Česka pryč

Americký konvoj, který do Česka přijel v úterý ráno, se ve středu po sedmé hodině dal znovu do pohybu. Po přenocování ve staroboleslavských kasárnách nedaleko Prahy zamířil k Náchodu po dálnici D11. Druhá část konvoje projede republikou ve čtvrtek a v pátek. Celkem se má jednat o 400 vozidel a 1000 vojáků.

První část konvoje americké armády ve středu v podvečer opustila Českou republiku. Vojáci jeli přes ČR od úterý a míří z Německa na cvičení Saber Strike 2018 v Pobaltí. „Poslední armádní vozidlo opustilo Českou republiku na hraničním přechodu v Náchodě dnes v 18:55,“ řekla Vlastimila Cyprisová z Generálního štábu Armády ČR.

Američany zastavila u Plzně "stávka": Porouchaného obrněnce museli odtáhnout

Do České republiky přijeli američní vojáci v úterý přes Rozvadov. Hraniční přechod měli překročit v 19 hodin, nakonec to bylo až v půl osmé. Jejich další cesta vedla po dálnici D5 a přes Pražský okruh vojáci mířili do kasáren ve Staré Boleslavi, kde přespali.

Technická závada



Ve středu po sedmé ranní pak konvoj vyrazil k hraničnímu přechodu Náchod. Podle Cyprisové došlo při přesunu přes ČR k jediné komplikaci, a to poruše vozidla z amerického konvoje, které ve středu ráno komplikovalo dopravu na dálnici D5 nedaleko Ejpovic na Rokycansku, poblíž sjezdu na Plzeň.

Na 67. kilometru ve směru na Prahu byl kvůli tomu dočasně uzavřen pravý jízdní pruh a v místě se tvořily kolony. „Tato technická závada bylo to jediné, co se stalo,“ řekla ČTK Cyprisová.

Ve středu se Českou republikou přesouvalo přibližně 170 vozidel a 330 lidí. Druhá část přijede do Rozvadova ve čtvrtek večer. Má být rozdělena do deseti proudů a vojáci by také měli nocovat ve Staré Boleslavi a druhý den pokračovat dál. Celkem by měl konvoj zahrnovat asi 400 vozidel a 1000 vojáků.

Žádné ukázky pro veřejnost

První blok čítá do 170 vozidel a do 300 osob, s ohledem na plynulost dopravy bude rozdělen do sedmi proudů vždy se zhruba hodinovým rozestupem. Druhá část konvoje, která přijede do Rozvadova ve čtvrtek večer, bude rozdělena do deseti částí.

Do Česka vjeli američtí vojáci. Bude jich tisíc, konvoj má 400 vozidel

Americké vojáky doprovází Vojenská policie a Policie ČR. Žádné ukázky pro veřejnost, jak tomu bylo v některých případech v minulých letech, armáda tentokrát nepřipravila.

Českou republikou za poslední tři roky projelo několik větších konvojů americké armády. Pozornost vyvolal především první z nich. I když se proti němu zpočátku ozývali hlavně odpůrci NATO, americké vojáky nakonec během cesty i na jednotlivých zastávkách vítaly tisíce lidí.