Po průšvihu s maturitami dostal šéf Cermatu padáka. Ministr ho odvolal

Ministr školství v demisi Robert Plaga (ANO) se dnes setkal s ředitelem Cermatu Jiřím Zíkou. Chtěl od něj vysvětlení, proč byla v letošním maturitním testu z češtiny chyba, kvůli níž se musely zpětně přehodnotit výsledky státní maturity. Zíka měl v čele Cermatu skončit v prosinci, odvolán však byl už nyní.

Zíka končí k 31. květnu a od 1. června ho nahradí analytička Michaela Kleňhová, která původně měla do funkce nastoupit od prosince. Do čela Cermatu ji vybrala komise již loni v listopadu, bývalý ministr Stanislav Štech(za ČSSD) ale tehdy rozhodl, že Zíka organizaci povede ještě tento rok. „Rozhodnutí pana ministra akceptuji a je mi to líto,“ řekl dnes Zíka ČTK.

Maturantům zamotala hlavu dvě řešení

Zíka před svým odvoláním uvedl, že maturitní test prošel několika kontrolami odborníků a všichni tvrdili, že je v nich vše správně. V jedné z otevřených otázek maturitního testu z češtiny přesto byly dvě možné správné odpovědi namísto avizovaného jediného správného řešení. Cermat nyní některým žákům vystaví nová vysvědčení a nové výpisy testů.

Chybu ve státní maturitě hasil až ministr. 113 studentů nepropadne z češtiny

Chybu měl Cermat na jaře také v testech jednotných přijímacích zkoušek. Zíkova nástupkyně Kleňhová má podle Plagy navrhnout změny, které by u maturit a přijímacích testů zamezily opakování chyb. „Jednou z věcí, která selhala, je to, že přes validační komise prošly otázky, které měly případně dvě správné odpovědi. To je jeden z úkolů pro novou ředitelku, aby se podívala na to, aby mechanismy začaly fungovat,“ podotkl dnes ministr Plaga.

Plaga: Není to možné tolerovat

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) je příspěvková organizace, kterou zřídilo ministerstvo školství v roce 2006. Základním úkolem instituce je organizovat a hodnotit maturitní zkoušky. Od roku 2017 připravuje také jednotné přijímací zkoušky na střední školy.

Při tiskové konferenci k výsledkům maturit Plaga řekl, že zkrátka bylo nutné pozměnit systém Cermatu: „Důsledky poslední kauzy v nejednoznačné maturitní otázce z českého jazyka mě donutily učinit změny na postu ředitele Cermatu. S tím, že považuji za nutné řediteli Zíkovi poděkovat za jeho odvedenou práci na státních maturitách.“

Dále však uvedl, že prohřešek z poslední maturity není možné tolerovat. Práci, kterou Zíka odvedl, tak Plaga ocenil. Vyzdvihl třeba to, že za celých osm let neuniklo před maturitami zadání testů. Zíka podle něj zůstane zaměstnancem Cermatu.

Omezí se státní maturity z češtiny na test?

Podle ministra je potřeba také diskutovat o podobě maturit a o nastavení otázek a odpovědí. Za rozumné označil stažení maturity pouze na didaktickou část. „Nebráním se otevření široké debaty o podobě maturit a případném přenastavení,“ řekl Plaga na briefingu. Uvítal by komplexnější debatu, nerad by dělal rychlé řešení během 14 dnů.

Plaga v pondělí rozhodl o přehodnocení výsledků státní maturity z češtiny, protože se v didaktickém testu objevila chyba. Oprava pomohla 147 maturantům, z nichž 113 jich díky změně hodnocení v testu nakonec uspěla a 43 se změnila známka z českého jazyka. Podle náměstka Václava Pícla Cermat v pondělí zaslal nová vysvědčení ředitelům dotčených škol a žáci si je dnes mohli vyzvednout. Druhou správnou možnost napsalo v testu 4301 žáků.

Mluvčí Společnosti učitelů českého jazyka a literatury Veronika Valíková dnešní rozhodnutí o změnách ve vedení Cermatu uvítala. Chyby v testech podle ní vyplynuly z toho, že se ověřovaly interpretace textu nebo ustálená slovní spojení, která nemusí být vždy jednoznačná. „V testech by mělo být to, co jde jasně ověřit. Například pravopis, interpunkce, tvarosloví nebo skladba,“ řekla. Češtináři by uvítali, kdyby se státní maturita omezila na test. Sloh a ústní zkoušku by si měly organizovat samy školy, dodala Valíková.

Kritika Cermatu se objevila již dříve

Státní maturity připravované Cermatem, které byly po letech příprav a odkladů naostro spuštěny v roce 2011, bývají od té doby nezřídka terčem kritiky.

V roce 2012 byl odvolán předchozí ředitel centra Pavel Zelený. Důvodem byla pochybení v průběhu státních maturit a způsobu jejich prezentace. Kvůli příliš těžkému testu z matematiky tehdy musel například Cermat zpětně zmírňovat hodnocení. Vlna kritiky se snesla i na hodnocení písemných prací, bylo údajně neobjektivní. Navíc se objevilo několik škol, které při písemkách podváděly, Cermat jim poté umožnil zkoušku zopakovat. Zeleného v čele centra nahradil právě Zíka.

Kritika Cermatu se objevila pod jeho vedením mimo jiné loni, kdy se změnilo hodnocení písemných prací z češtiny. V minulých třech letech byly slohy hodnoceny na školách, ale ministerstvo tvrdilo, že takové známkování není objektivní. Proto se začalo známkovat centrálně. Tento postup naopak kritizovali češtináři a mnozí studenti.