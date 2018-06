Do Česka vjeli američtí vojáci. Bude jich tisíc, konvoj má 400 vozidel

První část amerického konvoje v úterý přijela přes Rozvadov do České republiky. V rámci cvičení Saber Strike 2018 se přesunuje z Německa do Pobaltí. Hraniční přechod měli překročit v 19 hodin, nakonec to bylo až v půl osmé. Jejich další cesta vede po dálnici D5 a přes Pražský okruh míří do kasáren ve Staré Boleslavi, kde vojáci přenocují. Ve středu by pak vojáci měli vyrazit kolem 7:00 k hraničnímu přechodu Náchod. Druhá část konvoje přijede do Rozvadova ve čtvrtek večer. Celkem by měl konvoj zahrnovat asi 400 vozidel a 1000 vojáků.