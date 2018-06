Ivo Grabmüller pokořil Korunu světa: Nejvyšší hory 7 světadílů zdolalo jen 5 Čechů

Horolezec Ivo Grabmüller (54) už zdolal nejvyšší hory šesti světadílů a 16. května vystoupal na poslední – Mount Everest (8850 m). Tím nenápadný dříč z jihu Čech pokořil nejvyšší vrcholy všech kontinentů a zdolal tzv. Korunu světa. To se dosud podařilo jen 4 Čechům.

Výstupem na nejvyšší horu světa si prachatický inženýr splnil sen všech horolezců. Nebylo to ale zadarmo. Po složitém sestupu do tábora ho odvezl vrtulník s omrzlinami do nemocnice v Káthmándú.

„Dvakrát jsme museli výstup kvůli počasí odložit a pak mi na vrcholu Mount Everestu došel kyslík. Šerpa nesl prázdnou bombu, proč ušla, nikdo neví,“ popsal Blesku dramatické okamžiky. Sestup byl velmi náročný a zdlouhavý. „To se jen držíte lana, padáte, zvedáte se. Když jsem prsty přestal cítit, přestával vidět a upadal do bezvědomí, věděl jsem, že je zle. Všechny hory jsem dal na první dobrou a tentokrát šlo o život,“ dodal Ivo Grabmüller.

Teď už se léčí doma, dojíždí do nemocnice do hyperbarické komory a věří, že se dá dohromady. Před sebou má další cestovatelské plány. Jeho zálibou je i fotografování, tak by rád vyfotil horské gorily v Ugandě a gorily nížinné v Kongu. Při tom hodlá vystoupat na poslední africký ledovec Ruwensori, který ještě nezdolal.

Před deseti lety Ivo Grabmüller vystoupal na nejvyšší horu Afriky Kilimandžáro (5895 m). Pak zdolal nejvyšší horu Jižní Ameriky Aconcaguu (6959 m) a Elbrus (5642 m) v Evropě. Střihnul si Muztagh Atu (7546 m) v Číně a nejvyšší horu Severní Ameriky Denali (6190 m) i složitě dostupnou Carstenz Pyramid (4884 m) na Nové Guineji. S dcerou vystoupal na Mont Blanc (4807 m) a o Vánocích společně na jednom laně s Radkem Jarošem dobyli nevyšší horu Antarktidy Vinson Massif (4892 m).

