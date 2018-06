V Brně se hroutí budova právnické fakulty. Zavřou menzu i čtyři posluchárny

Masarykova univerzita v Brně kvůli narušené statice od úterý uzavře část právnické fakulty. Jsou tam čtyři posluchárny a menza. Na potenciální problém odborníci přišli při plánované rekonstrukci. ČTK to dnes oznámil vedoucí tiskového odboru univerzity David Povolný.

Budova na Veveří je ze 30. let minulého století. Ukázalo se, že pro vodorovné nosné konstrukce ve dvou patrech budovy tehdy stavbaři použili takzvané hlinitanové cementy. „Jde o materiál, který se používal do 50. let, kdy bylo zjištěno, že nemá dostatečnou životnost,“ uvedl Povolný.

„Bezprostřední nebezpečí nehrozí, ale nechceme riskovat zdraví našich studentů a zaměstnanců,“ uvedla kvestorka Marta Valešová.

Za vlajku ve vagíně a Ježíše znásilňujícího muslimku škrty v dotacích? Slíbený milion (ne)dostanou

Posluchárny zůstanou v následujícím roce uzavřeny a fakulta nabídne výuku v náhradních prostorách. Zda bude muset být po celou dobu uzavřená i menza, záleží na výsledku zajišťovacích prací. „Budeme usilovat o co nejrychlejší a bezpečné vyřešení situace,“ dodala kvestorka.

Zároveň univerzita nechá i ve zbytku budovy prověřit materiál použitý pro nosné konstrukce. „Je to poprvé, co jsme při rekonstrukcích historických budov Masarykovy univerzity na použití tohoto materiálu narazili, a ani při úpravách jiných částí právnické fakulty nebyl dosud nikdy zjištěn,“ uvedl vedoucí investičního odboru rektorátu univerzity Jan Brychta.