V rozhovoru pro Blesk minulý čtvrtek označila výroky kolegyně Krutilové za kontroverzní. Šlo o reakci na slova o tom, že jde „vykadit“ rakovina, změnit si duši a tím i DNA či že díky milenci si žena vyléčila metastáze. Na otázku, zda je s ní bude řešit, řekla: „Jistěže budu. Je to naprosto kontroverzní.“

V rozhovoru pro iRozhlas.cz ale nyní poněkud otočila a možnost „vykadit“ rakovinu připustila a dodala: „Není potřeba to šířit, společnost na to ještě není připravená.“ Přečtěte si její nová slova o rakovině a posuďte sami.

● Stojíte si za všemi výroky, které v dokumentu vyslovila vaše kolegyně?

„Řekněme, že zvolila některé formulace, které se ani mně nelíbí. Opravdu nebyly šťastně zvolené. Nicméně pokud v jakémkoliv kontextu, který záměrně z toho dokumentu nevyplývá, tak hovořila o relevantních terapeutických postupech. Veřejnost se pochopitelně v první linii chytila toho sítka do záchodu a tak dále.“

● A vy se tomu divíte?

„No nedivím, vždyť záměr byl naplněn. To je v pořádku. Ale pokud si dáte práci a zjistíte, o čem se hovořilo, byla to ájurvédská detoxikační metoda, která je běžně popsaná.“

● Čili „vykadit“ rakovinu je podle vás běžné?

„No není to normální, není to běžné. Ale ájurvédská medicína s tím pracuje.“

● Takže je to možné?

„Já bych to nikdy nenazvala v této zkratkovité podobě.“

● Jak byste to nazvala?

„Já bych to nazvala tak, že intoxikované tkáně na základě speciálního detoxikačního postupu tělo ze sebe vyloučí. To vám potvrdí každý. Podstata toho je pravdivá, bylo to, řekněme, nešťastným způsobem, zredukovaně, řečeno.“

