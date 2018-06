Venkovský lékař Honza: Ordinuje i v Hošticích a stará se o umírající

Jan Kovář pracuje jako všeobecný praktický lékař v jihočeské Volyni. Praxi „zdědil“ po své mamince a mezi pacienty má tak i svou učitelku z mateřské školy. Honza se kromě svého oboru věnuje i paliativní péči a za pacienty neváhá jezdit několikrát denně, třeba i v noci. Přiznává, že být lékařem na venkově či malém městě není pro každého, přesto by si to měli studenti medicíny vyzkoušet.

„Jezdím do Hoštic, je to můj obvod. A vlak tam zastavuje,“ usmívá se mladý lékař, čímž naráží na slavnou trilogii Slunce, seno..., která se odehrávala právě v této jihočeské obci proslavené režisérem Zdeňkem Troškou.

Honza ale za pacienty nejezdí vlakem, spíše autem nebo i na kole. „Návštěvní služba tvoří výraznou část péče, kterou poskytuji, chodíme na převazy chronických ran, navštěvujeme pacienty v terminálním stádiu, ošetřujeme hůře pohyblivé pacienty,“ popisuje svoje výjezdy Honza, který převzal ordinaci po své matce.

Mezi pacienty Honzy je i jeho učitelka ze školky

Místní znají svého lékaře ještě jako malého chlapce, a tak není divu, že mu tykají. „Ano, dokonce i učitelka, ke které jsem chodil do mateřské školky, patří mezi mé pacienty. A říká mi „ty ty, ty Honzíčku, ne abys mi píchal injekci“,“ směje se doktor.

„Studium medicíny byla znouzectnost, protože jsem nenašel obor, který by mě více zajímal. Ale to, že budu praktický lékař, vykrystalizovalo po skončení studia celkem jasně. Po skončení školy jsem absolvoval stáže v různých oborech včetně psychiatrie. Žádná z nich mě nenaplnila tak, jako všeobecné praktické lékařství,“ řekl Honza Blesk Zprávám.

Noční výjezdy a péče o umírající

Honza vyjíždí za svými pacienty několikrát denně, třeba i v noci, zejména pokud se jedná o umírající pacienty. Neváhá nechat svým pacientům a jejich rodinám soukromý telefon, aby jej mohli zavolat případně místo záchranky. „Ta je totiž odveze do špitálu, což je zcela zbytečné, když mohou zavolat mně a já mohu situaci zvládnout u nich, v domácím prostředí,“ vysvětluje Honza.

Pro Honzu je poskytování paliativní péče, tedy finální péče o pacienty, velmi důležité.„Na venkově se ničemu nemůžete vyhnout, nakonec jste to totiž právě vy, kdo bude pacientům poskytovat tu finální péči. Když skončí léčebná péče v nemocnici, tak se pacient vrací ke mně, jako ke svému obvoďákovi. Paliativní péče mě momentáně nejvíce zaměstnává,“ přiznává Honza.

Honza bez obalu: Není to pro každého

Honza by si přál, aby jeho zdravotní sestra dostala více kompetencí. „Je velice schopná, ale nemá legálně možnost dělat některé výkony, které by zvládla. Kdyby to šlo, mně by zbylo více času na mé pacienty,“ vysvětluje lékař.

Lékařů na vesnicích a malých městěch ubývá a podle odborníků hrozí, že za pár let nebudou na vesnicích žádní lékaři. 17 procent lékařů je starších 65 let a většina z nich ordinuje právě na vesnicích. Mladí lékaři se po škole do praxí na malých městech nehrnou a nemotivuje je ani štědrá dotace ministerstva zdravotnictví ve výši 500 tisíc korun.

Podle Honzy není práce vesnického lékaře pro každého. „Náročnost péče i osobní nasazení má těžký dopad na rodinný život a lékař musí být hodně motivován, aby tohle vydržel, takže doporučil bych zkusit absolvovat stáž na venkově, podívat se, jak ta práce vypadá, a pak se rozhodovat,“ vzkázal Honza mladým lékařům.

