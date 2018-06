Češi a Slováci odešli s Lidlem za oceán: V USA za kasou berou 42 tisíc

Lidl svůj vstup na americký trh připravoval dlouho. Inspiroval se při tom svým německým kolegou Aldi, který v USA působí již od roku 1976 a který již v domovině Donalda Trumpa vlastní téměř dva tisíce obchodů. Lidl jich zatím má padesát.

V těchto padesáti obchodech není výjimkou, že člověk potká zaměstnance českých a slovenských jmen. Je to proto, že Lidl pravidelně vyhlašuje interní výběrová řízení, kterých se jeho zaměstnanci mohou zúčastnit. „Pracovní uplatnění tak nacházejí lidé, kteří již mají potřebné znalosti a jejich začlenění na novém pracovišti je o to snazší,“ vysvětlovala pro iDnes.cz Zuzana Holá, mluvčí Lidlu. Čeští pracovníci řetězce tak pracují právě v USA, ale třeba i v Německu či Rakousku.

Lidi přitom do zahraničí táhnou i vyšší platy. Zaměstnanec Lidlu totiž v USA na zcela totožné pozici jako v Česku dostane sazbu 12 dolarů za hodinu (265 korun). Pokud tak nastoupí na plný úvazek, znamená to více než 42 tisíc korun měsíčně. A to jde o minimum, které může růst.

Mzdová válka mezi řetězci

V Česku Lidl aktuálně nabízí přes 28 tisíc korun, což je nejvíce ze všech tuzemských řetězců s potravinami. Podle Odborového svazu pracovníků obchodu (OSPO) se totiž průměrná mzda prodavaček v zemi pohybuje kolem 16 500 až 17 tisíc korun.

Lidlu se zvyšování mezd vyplatilo, protože pomohl vyřešit jinak neustálý nedostatek zaměstnanců v tomto oboru. Zareagovat musela i konkurence – přidání oznámila Billa, Kaufland nebo Penny Market.

Nastala tak situace, že pracovník za kasou v Lidlu dostává mnohdy více peněz, než někteří učitelé a učitelky. Ministr školství v demisi Robert Plaga slíbil, že situaci bude řešit.

Americký zákazník je jiný

Zda bude Lidl podobně úspěšný v USA jako v Evropě, je zatím otázka. Již nyní musel uznat, že expanze nepokračuje tak dobře, jak plánoval. Podle šéfa americké pobočky jsou například nedostatky ve výběru míst nebo v porozumění americkým zaměstnancům. Analytici pak dodávají, že tamnímu zákazníkovi chybí větší nabídka výrobků z oblasti zdraví a péče o krásu.

V marketingu ovšem problém není. Lidl aktuálně nabízí zkušební nákupy, které lidi využívají. Jde jen o to donutit je, aby se vraceli. Aldi se to již podařilo.

Problémem také může být, že k hlavní strategii diskontů, jako je Lidl, patří prodej zboží levnějších privátních značek, které tvoří až 80 a 90 procent nabídky. Na ty ale Američané nejsou zvyklí, Lidl tak musel v prvních dnech své letáky vyzdobit prémiovými značkami jako je Coca-cola nebo Proctor & Gamble.

Kaufland míří do Austrálie

O úspěch za mořem se snaží také Kaufland, který spadá do stejné obchodní skupiny jako Lidl. Místo USA ale volí Austrálii. „Austrálie je pro obchodníky atraktivní, protože tam není diskontní kanál zdaleka tolik rozvinutý jako v Evropě,“ říká Miloš Ryba, šéf Retailových strategických projektů ve společnosti IGD.

Kaufland tak postupně sestavuje tým, který bude tamní aktivity řídit. Již koupil i některé pozemky, například v Melbourne nebo Adelaine. Čeští zaměstnanci řetězce se tam ale na rozdíl od Lidlu nepodívají. „Toto není případ České republiky, že by přímo některý z našich kolegů odešel posílit tým Kauflandu do Austrálie,“ sdělila mluvčí Kauflandu v Česku Renata Maierl.