Pumu do paneláku, lvíče na gauč. Vyzkoušeli jsme, jak snadno koupíte šelmu přes internet

S jedním z chovatelů z Vysočiny, s panem Ladislavem, jsme si domluvili koupi lvíčete za 25 tisíc. Chtěli jsme si ověřit, jak složitá je celá akce a co k ní potřebujeme. Chovatelova manželka nám v jednu chvíli sice řekla, že bychom měli mít kotec zařízený už před koupí, muž ale opáčil, že to tak důležité není.

Nejprve jsme se ptali, jak dlouho může vydržet v zařízení, ve kterém koťata aktuálně žijí, jeden kus. Kotec byl velký asi tak pět krát tři metry. „Když tě nikdo nepráskne, tak hodně dlouho,“ odvětil chovatel. Když jsme se později bavili o možnostech, protože jsme přiznali, že velký kotec nemáme, jen spíš takový menší a adekvátní bychom museli vystavět, dostalo se nám jednoznačné odpovědi.

„Dokud bude malej, tak jo, ale pak musíte mít větší. Nechá se to domluvit tak, že pokud to budete mít doma a nebude tam mít tisíc lidu, tak to tam můžete mít a můžete si zvykat. Postavíš si kotec, schováš ho, zavoláš veterinu, ta to zkontroluje, dá razítko a oficiálně se přehlásí,“ vysvětlil nám prodávající. Je to možná s podivem, ale prodávající neporušuje platnou legislativu. Ta mu totiž nenařizuje, aby požadoval potvrzení, že zájemce smí zvíře chovat, vše je pak na kupujícím, který za případné zamlčení zvířete může dostat pokutu.

Puma v rybníku, lev na gauči

K chovateli vyrazila redaktorka Blesk Zpráv společně s fotografem, kteří vystupovali jako pár se zájmem o lva. Celé akci předcházel telefonát, kdy jsme oslovili právě zmíněného chovatele, který nám už do telefonu říkal, že stačí, když si přivezeme bednu - on nám zvíře naloží a později, až si ho přihlásíme, dořešíme podrobnosti. V této fázi jsme zkusili oslovit ještě chovatelku Ivu z jihu Čech. Ta nabízela pumu.

Podle chovatelky, která se se svým pumím samcem chodí třeba koupat do rybníka, si lidé pumy rádi ochočují. Mláďat měla více, ale volný byl už jen jeden sameček. A tak si jej zamlouváme a ptáme se na podrobnosti.

„Je to miminko. Lidi si to hodně ochočují, takže aby se s tím něco svedlo, tak je odeberu mámě a krmím na flašku. Jsou čipovaní, mají papíry a jeden kluk je tady ještě volný,“ uvedla do telefonu majitelka zvířete. Bylo nám doporučeno vzít si dovolenou a měsíční kotě každé čtyři hodiny krmit mlékem z lahve jako mimino.

Pumy krmí z lahve, aby z nich byl mazlíček

„Protože zvířata tohoto druhu jsou ohrožená, musejí se hlásit, pro jistotu je zapotřebí také postavit klec na zahradě. Ale můžete ho mít klidně v bytě. Já si teď takhle vychovávám lvici, a tak má svůj gauč. Chodí po bytě. To samé táta těch pumiček. Oni mají klece venku na zahradě, ale beru sem jejich tátu. On se tady projde, lehne si na gauč, když jedu k rybníku, tak si ho vezmu s sebou, strašně rád plave, tak si tam zaplave. Vždycky záleží na člověku, jak si ho přivykne,“ vysvětlila chovatelka.

Posléze doporučila pro zvíře zajet s přepravkou na psa. Povolení veterinární správy prý jako prodávající nepotřebuje vidět. Žena doporučuje zvíře po koupi nechat v přepravce, vybudovat mu kotec a později jej přihlásit na veterinární správě. Otázkou je, jestli každý, kdo si podobného mazlíčka koupí, jej také náležitě nahlásí.

Nikdo a nic ale nezaručí, že kupec opravdu půjde na veterinární správu. Prodávajícího nezajímá, zda má kupec schválené prostory pro chov, ani ho to zajímat nemusí. Odborníci jsou z této problematiky zděšeni. Veterinární zákon na zvířata vyžadující zvláštní péči myslí, ale není patřičně dotažený.

Ředitel pražské zoo: Je to ostuda

„Sami jste se přesvědčili, co všechno je u nás možné. Situace v České republice je skutečně ostudná a je nejvyšší čas změnit legislativu. Není přece možné, aby si například velké kočkovité šelmy choval kdokoli v jakýchkoli - i v naprosto nevyhovujících - podmínkách a kšeftoval si s nimi, jak ho napadne. Mluví se sice o psích množírnách, ale problém je mnohem širší a závažnější,“ uvedl pro Blesk Zprávy šéf pražské zoologické zahrady Miroslav Bobek.

Co na celou věc říká Státní veterinární správa? Postup nákupu, který jsme s chovateli sjednali, hodnotí veterináři jako v rozporu s platnou legislativou podle zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, konkrétně podle § 13 je nutné mít povolení k chovu před vlastním pořízením zvířete vyžadující zvláštní péči.

„Nejprve si chovatel podá žádost o povolení na místně příslušnou Krajskou veterinární správu (KVS), kde popíše chovatelské prostory a způsob chovu. KVS poté provede kontrolu chovného prostředí (většinou se řídí podle doporučení Ústřední komise pro ochranu zvířat (ÚKOZ - poradní orgán ministra zemědělství), neboť nejsou veterinární legislativou dané přesné parametry např. rozměry kotců, vybavení apod.) a poté, pokud je chovné prostředí vyhovující, udělí povolení k chovu a určí v povolení také možnou maximální kapacitu,“ uvedl pro Blesk Zprávy mluvčí Státní veterinární (SVS) správy Petr Vorlíček.

Lidé riskují pokutu

SVS se často setkává s tím, že si chovatelé tato zvířata nejdříve pořídí, raději „akceptují“ případnou pokutu za chov bez povolení a poté teprve řeší povolení k chovu. V případě, že SVS zjistí (většinou na podnět), že někdo chová takové zvíře bez povolení, předává podnět obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (ORP) a ten uděluje pokutu.

„Problém je v tom, že v případě, pokud chovatelské podmínky nejsou vyhovující, resp. není zajištěna řádná péče o zvíře, je složitější chovateli taková zvířata odebrat, neboť není jednoduché je pak umístit do náhradní péče a na to nezodpovědní chovatelé sázejí. Takové zvíře se může umístit buď zase pouze k chovateli, který má povolení k chovu od KVS, nebo případně do ZOO, které však zvířata (většinou) bez původu nechtějí a navíc v ČR jsou kapacity v ZOO také celkem naplněné,“ vysvětlil Vorlíček.