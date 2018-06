Davida okouzlily deskové hry. Ve sbírce má raritu ze 70. let i kus za 70 tisíc

Někdo má doma knihovnu plnou knih, David ji má plnou deskových her. Mezi nimi i vzácné kousky jako hru ze 70. let, kterou už jen těžko seženete. Nebo hru, o které hráči říkají, že její obal je velký jako dětská rakev. Skutečně tak i vypadá - než si ji zahrajete, musíte si sami složit figurky nebo si je namalovat.

Nejde tedy o hry typu Člověče, nezlob se, ale o složité deskové hry, které vám kromě zábavy poskytnou i nějaký zážitek navíc. Mohou vás i vzdělat. Je jedno, kolik vám je let. Deskové hry se vyrábí už i pro děti od tří let, pro ty, co chtějí hrát sami, nebo i pro vetší skupinu, například 30 lidí.

Zábava na pár minut i na 20 hodin

Některé hry zvládnete zahrát za pár minut. Jiné jsou navrhnuté tak, že vám zaberou 8 až 20 hodin. Nehrajete jen proti jiným hráčům, ale i proti systému celé hry. Témata her jsou různá. Na své si přijdou milovníci historie, fantasy světů, přiznivci chemie nebo fyziky.

Právě tento svět učaroval i Davida. Nemyslí si o sobě, že byl tím, kdo má doma nejvíce her. Ale z jeho vyprávění je jasné, že u něj nejde jen o sběratelství, ale o velkou vášeň. Nadšenců jako on je samozřejmě víc. Někdy neváhají jednu hru hrát s přestávkami celý víkend.

Nejdivnější téma hry? Jste kámen a zvětráváte

„Hra s nejdivnějším tématem? Existuje jedna, kde jste kámen a například zvětráváte,“ popsal David pro Blesk Zprávy.

Sám vydal hru, která je o vzniku života, ale na vědecké bázi. „Hráč hraje za molekulu nebo chemické sloučeniny, je tam nasimulováno, že nejdřív vznikají buňky, pak jednobuněčné organismy. Je to protkané vědeckými termíny a hodně se z toho dozvíte. Na překlad jsem pozval hordu chemiků a biologů,“ směje se David.

Hra za 70 tisíc korun a pravidla, jak číst pravidla

Z nejdražší hry ve sbírce má David jen část. Pouze pravidla vydala na malou knihu a pokud chcete dát hru dohromady celou, zaplatíte si cca 70 tisíc korun. Některé hry mají dokonce pravidla, jak číst pravidla.

David sice hry nejdřív sbíral, pak usoudil, že to přehání. A tak se rozhodl hry sám také vydávat. „Nevydělávám si tím, chci, aby si ta hra jen vydělala sama na sebe,“ zdůrazňuje.

Jak už David zmínil, k překladu neváhá přizvat mnoho odborníků. „Někdy se mi hlásí i sami, že chtějí překládat,“ přibližuje David svou činnost. Takto sehnal i historika, který mu pomohl přeložit hru o počátku železnice za Rakouska-Uherska.

„U deskovky si můžete dát s přáteli i něco k pití“

Podle Davida je obliba deskových her v Česku na vzestupu. I když není kritikem počítačových her, tak podle něj deskové hry vrací mezi lidi sociální kontakt, který se díky televizi, počítačům a chytrým telefonům vytrácí.

„Když vezmete dnešní uspěchanou dobu, kdy lidi chodí do práce, starají se o děti a maximálně se dívají na televizi, stejně spolu nemluví. A pak jdou spát a druhý den se to opakuje, tak v deskových hrách je určitý tmelící aspekt, který může dát rodině dát společný čas strávený navíc,“ podtrhuje David klady deskových her.

„Desková hra je mnohem větší zábava než počítačová hra. Nesedíte sám u počítače se sluchátky na hlavě, nehrajete proti lidem, kteří jsou na druhém konci světa, ale můžete si u toho dát něco k pití, můžete si popovídat s přáteli a nejen o hře,“ říká fanoušek série.

Podívejte se na rozhovor s Davidem a ukázky deskových her, které má doma: