Dostanou sestřičky víc peněz? Přidat jim mají za docházení za pacienty domů

Sestřičky by na tom mohly být lépe, alespoň ty v domácí zdravotní péči. Nově by se jim měli zvednout úhrady za jednotlivé výkony. Obří navýšení to ale nebude. Z 1,02 koruny by si měly polepšit na 1,05 koruny za bod. Změny se chystají také v péči o dlouhodobě nemocné, umírající pacienty. Na ty by nově měly připadnout navýšení úhrady po překročení vypočtených kritérií.