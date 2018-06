Šarlatáni z pražského institutu Aktip, díky jejichž umění „vykadíte“ i rakovinu, jsou pěkně drazí. A není se čemu divit. Za zázračné přístroje, které používají, museli vytáhnout z konta částky blížící se ceně osobního vozu. Podívejte se, na co lákají své klienty.

Mercedes mezi těmito „udělátky“, přístroj e-Lybra, vzbuzuje kromě údivu i řadu otázek. Zatímco EKG, používané v ordinacích lékařů, výsledky poskytuje i bez napojení na podvědomí a kvantové energie, tento přístroj má obdoby jen ve fantastickém světě magie.

„Skřípli“ jsme šarlatány: Zneužívají cizí strach z rakoviny, sami se bojí

Především díky amuletům, do kterých šaman s přístrojem dokáže začarovat schopnosti chránící vás prakticky před čímkoliv. „Jeho účinek je asi podobně měřitelný jako účinky homeopatie. To znamená, že na někoho to působí, někdo tvrdí, že to nic nedělá,“ tvrdí terapeut Aktip Marek Cihlář. Podle ceníku institutu vyjde vyšetření na 2300 korun. „Ale obecně je to o tom, že ti lidé chodí a pomáhá jim to,“ dodává Cihlář.