Zookoutek hrůzy u Třebíče: Kam zmizel krokodýl nebo vlci? Úřady neví

V březnu veřejnost rozhýbal kontroverzní zookoutek hrůzy. Podle očitého svědka mělo na bývalé pile v Ostrovci na Třebíčsku živořit několik exotických zvířat, včetně polárních vlků nebo tygřice. Podle majitele Michala Nováka bylo všechno v pořádku, uznal jen to, že mu chybějí výběhy. Kvůli dlouhodobým problémům ale už tenkrát tvrdil, že zvířata prodá, nebo daruje. Dnes je podle jeho slov objekt prázdný. Dvacátého května dokonce Novák na sociální síť umístil fotografii spící tygřice, kterou měl odvážet, putovala do westernového městečka. Kde jsou ostatní, neví ani Státní veterinární správa.

„Do objektu jsem se dostal dobrovolně, na podnět přítelkyně, kvůli prodeji psa dingo, vůbec jsem netušil, že kousek od Třebíče je něco takového. Když tam na mě koukal tygr, byl jsem docela vyvalený,“ uvedl tenkrát pro Blesk Zprávy čtenář, jehož identitu redakce zná, ale přál si zůstat v anonymitě. Právě on v březnu poukázal na stav zvířat, která měla být vyhublá, zanedbaná a neměla skoro žádné výběhy.

Zookoutek hrůzy. Vyhublá zvířata na Třebíčsku živoří, majitel svůj plán hájí

Novák Blesk Zprávám do telefonu nejprve tvrdil, že dostal povolení a přikoupil ještě další zvěř. Později však otočil a zmínil se také o tučné pokutě, její výši ale neuvedl. „Splnil a dodržel jsem všechno, co jsem splnit a dodržet měl. Zvířata na místě nemáme,“ reagoval na dotaz Blesk Zpráv Novák, kde by mohla být, nezmínil.

Kde je krokodýl?

Ani zdroj, který na případ upozornil, nevěděl, kde by nyní zvířata mohla být. Upozornil však, že vzhledem k lepšímu počasí a vyšším teplotám, by už nevypadala tak zbídačeně. Vzpomněl také na to, že v objektu byl krokodýl, o kterém prý nikdo nevěděl.

„Někdo se ptal i na to, jestli tam má krokodýla, a tvrdil, že ho nemá, ale to je podle mě blbost. Krokodýla tajil i před Státní veterinární správou. V okále měl 4 roky zavřená zvířata, například šakaly. Státní veterinární správa podle mě o krokodýlovi určitě nevěděla. Myslím, že teď může tvrdit, že je pryč, ale kdo ví. Chtělo by to tam nahnat policisty a prohlédnout všechny budovy a sklepy a kdo ví, co by se tam ještě našlo,“ popsal zdroj.

Má šelmy Váňa?

To, že jsou zvířata nejspíš pryč, potvrdila i obec s rozšířenou působností Náměsť nad Oslavou. „Pan Novák mi říkal, že už tam žádná zvířata nemá. Osobně jsem tu informaci ale neověřoval,“ uvedl pro Blesk Zprávy Jaroslav Čech z tamního odboru výstavby a územního rozvoje.

Pokud jsou zvířata opravdu pryč, pak je velkou otázkou, kde skončila. Správně by totiž každé takové zvíře mělo putovat do schváleného chovu a navíc by měla echo dostat také Státní veterinární správa. Ta však o ničem neví. „Vzhledem k tomu, že se celou dobu jedná o problémového chovatele, tak není nijak překvapivé, že o přesunu zvířat neinformoval,“ popsal pro Blesk Zprávy mluvčí státní veterinární správy Petr Vorlíček. V okruhu chovatelů cizokrajných zvířat panuje podezření, že skončila v dalším chovu, který v minulosti měl problémy, ve Zvířecím ráji Ladislava Váni.

Veterinární správa má však povědomost jen o převozu tygra. Ten šel do schváleného chovu a není s ním žádný problém.

Cigárko v ruce a lev na vodítku: Experty děsí domácí chov šelem, hrozí útěk

„Tygřice byla převezena 20. 5. 2018 do Westernového městečka Šiklův mlýn u Bystřice nad Pernštejnem. Provozovatel má pro ni dobře vybudované a vybavené prostory. Chov krajská veterinární správa povolila,“ uvedl na dotaz Blesk Zpráv Vorlíček.

Podle zjištění Státní veterinární správy (SVS) žádná zvířata od Michala Nováka do zookoutku v Kletečné, tedy k Ladislavu Váňovi, nebyla přemístěna. SVS také potvrdila, že v minulosti byly s Ladislavem Váňou problémy. Dneska má ale zvířata v pořádku, je o ně dobře postaráno a problémy jsou prý jen po stránce administrativní.

A co zmíněný krokodýl? O nějakém veterináři věděli. „Chov krokodýlů měl pan Novák schválený, měl je v jiném místě než ve Studenci, při poslední kontrole inspektor KVS zjistil, že chov byl ukončen,“ dodal Vorlíček.