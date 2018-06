Povinné ručení: Nejdražší v Praze, nejlevnější v Jihlavě. Proč to tak je?

Rozdíly v povinném ručení napříč Českem: Zpravidla platí, že co smlouva, to jiná částka. Jak se liší po krajích? Kromě parametrů automobilu určuje cenu také to, kde řidič bydlí. V jednotlivých krajích jsou ceny zcela jiné. Společnost Chytrý Honza porovnala ceny poskytovatelů povinného ručení s maximálními bonusy řidičů a úplně bez nich. Tak třeba ve Zlínském kraji zaplatí řidič nejméně 2900 korun, V Plzeňském, nebo Moravskoslezském lehce přes 3000, v Praze dokonce 3700. Proč?

Nejdražší povinné ručení mají Pražané, to nejlevnější pořídí za 3703 korun. Nejlevněji potom vyjde v Jihlavě, a to na 2835 korun.

„Rozdílnost cen povinného ručení v jednotlivých krajích je určována především odlišnou pravděpodobností dopravní nehody. Zatímco v Praze je riziko bouračky v porovnání s ostatními kraji velmi vysoké, na Vysočině zase nízké,“ tvrdí Tomáš Čáp, designer online nástrojů společnosti Chytrý Honza, která průzkum udělala.

Celá věc je ale trochu složitější. Za cenou povinného ručení stojí hned celá škála parametrů. Mimo místa bydliště, které je důležité opravdu kvůli místní nehodovosti, protože například ve městech je podle zástupců pojišťoven vyšší, svoji roli hraje také například věk řidiče, nebo jeho „nehodová“ minulost klienta.

Roli hraje věk, ale i počet nehod

„V ČPP při kalkulaci zohledňujeme celou řadu segmentačních kritérií, například objem a výkon motoru, stáří vozidla, věk řidiče a region. Průnik všech použitých segmentačních kritérií ovlivňuje koncovou cenu. Tzv. segmentaci zavedla před lety ČPP jako jedna z prvních pojišťoven na trhu,“ uvedla pro Blesk Zprávy mluvčí České podnikatelské pojišťovny Renata Čapková.

Z dlouhodobých statistik a analýz podle Čapkové vyplývá, že především klienti z menších obcí najezdí ve srovnání s ostatními podstatně méně kilometrů. ČPP u nich také eviduje méně nehod, než je tomu u klientů z měst. Tato skupina má tedy u pojišťovny nižší povinné ručení, „Nejvýznamnějším segmentačním kritériem je samozřejmě skutečnost, zda jezdíte bez nehody. Pokud náležíte ke skupině, která ze systému odčerpává méně prostředků, platíte méně, což považujeme za velmi solidní a spravedlivý přístup,“ dodala Čapková.

Zaplatíte jen tolik, kolik najedete?

Podobně to má také ČSOB. Podle jejího mluvčího Petra Milaty do konečné ceny promlouvá celá škála faktorů. „Je to samozřejmě škodní historie řidiče v první řadě, tedy to, jak často bourá, nebo nebourá. Od toho se odvíjí jeho rizikovost. Pak Bonus, nebo malus, a pak určitá míra frekvence nehod v daném regionu. Říká se tomu škodní frekvence,“ uvedl mluvčí.

Podle Milaty se nejvíc bourá v Praze a větších městech, to pojišťovna zohledňuje i ve výpočtu povinného ručení. Podle odborníka se však nejedná o žádné markantní cenové rozdíly, za těmi prý stojí něco jiného.

Úplně jinak se pak k problematice staví pojišťovna Allianz. Ta řeší hlavně to, kolik kilometrů člověk ročně najezdí. Od toho se potom odvíjí i samotné placení.

„Máme segmenty jako věk řidiče, rizikovost, jestli bourá hodně nebo málo, z jakého je kraje a podobně. Ale co my máme hlavně, tak to je nájezd kilometrů za rok. Ten, kdo jezdí málo a používá auto minimálně, tak z pohledu pojišťovny není rizikový, proč by pak měl platit jako někdo, kdo jezdí pětkrát tolik. Tím pádem pro nás regionalita není důležitá. Člověk může mít navíc přihlášené auto na Vysočině a jezdit s ním v Praze, a k čemu to potom je taková regionalizace,“ prozradil pro Blesk Zprávy mluvčí Allianz Václav Balek.

Co na to řidiči? Šofer z povolání Jan K. (27) záležitost kvituje. Z jeho pohledu je spravedlivé, aby lidé v rizikovějších oblastech platili víc. „Podle mě to spravedlivé je. Praha je dopravně o dost nebezpečnější oblast, než nějaké venkovské trasy. Proto mi přijde samozřejmé, že obyvatel Prahy je víc vystaven riziku nehody, a tak musí dávat větší zálohy na plnění, kdyby se pak náhodou něco stalo.“