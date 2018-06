Rodiny ničí málo času. Postarají se děti jednou o rodiče, když je skoro nevidí?

Nedostatek času nabourává vztahy českých rodin. Do budoucna by to podle odbornice Marie Oujezdské z Rodinného svazu ČR mohlo znamenat v podstatě kolaps, kdy se o seniory nebude mít kdo pořádně postarat. V rodinách, kde na sebe nemají dostatek času, se totiž jednotliví členové nestihnou poznat. Dětem to jednoznačně škodí i podle psychologa Jana Kulhánka z Psychoterapie Anděl, stejně tak to podle Oujezdské ale škodí i rodičům.

Proč si lidé nerozumí a rodí se čím dál tím méně dětí? Podle expertky Oujezdské za to může i to, že rodiče nikdo nedocení a nepodpoří, čímž míří hlavně na politiky.

„Průzkumy říkají, že 51 procent rodičů vnímá, že nemá dost času na svoje děti, což je docela vážné. Zatímco 64 procent lidí si myslí, že má dost času na svoji práci. Tedy, že mají mnohem větší šanci se profesně uplatnit, než starat se o svoje děti. Což je závažný fakt. Nakolik je to pro ně tragické a vážné, neumím posoudit, to je individuální,“ uvedla pro Blesk Zprávy Oujezdská.

Podle mezinárodní studie na děti nemají čas hlavně matky dětí mezi 6 a 14 lety, pracují totiž mnohem více než jejich kolegyně ze zemí OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj). Hůř je na tom už jen Mexiko.

Problém je ale mnohem závažnější - nabourává totiž dětskou psychiku. „Není jedno, kolik času tráví rodiče se svými dětmi. I když neplatí jen čím víc tím líp. Děti potřebují mít dostatek času s rodiči proto, aby cítili, že jsou od nich milovaní, že rodiče o ně mají zájem, aby se od nich mohli učit a aby se vzájemně znali,“ popsal pro Blesk Zprávy psycholog z Psychoterapie Anděl Jan Kulhánek.

„Děti a rodiče se vzájemně neznají“

Podle Oujezdské české rodiny nejvíc trápí to, že se její příslušníci snaží spolu vycházet, žít, vychovávat děti a nikdo to pořádně neoceňuje.

„Rodiče nejsou vůbec oceňováni. Dřív mít děti byla společenská prestiž. Dneska se mluví jen o podpoře jak umožnit lidem, aby dávali děti do jeslí a školek, aby se mohli věnovat zaměstnání. Péči o děti nikdo neoceňuje, neříká, že je to pro společnost prospěšné a že si toho společnost váží,“ vysvětlila odbornice. Ocenění rodičů považuje za správné a důležité. Bez toho prý mladí lidé nevědí, nebo neuvědomují si, proč by vlastně měli mít děti.

Lidi mě se*ou, ale dělám je šťastnými: Autistický génius Matěj (14) maluje zpaměti složité mapy MHD

Expertka dále uvedla, že je také zásadní, aby vládli politici, kteří si rodiny váží. Problém vidí hlavně do budoucna. Oujezdská tvrdí, že až se dnešní rodiče stanou seniory a hlavně bezmocnými seniory, bude zapotřebí, aby se o ně někdo postaral. Sociální systém by to prý do budoucna nemusel „utáhnout“. Problém nastane z toho důvodu, že by se měly děti starat o rodiče, které ani pořádně nepoznaly.

„Bude to velmi závažný problém, se kterým si dneska nikdo neláme hlavu. Problém ve vlastních rodinách. My řešíme migranty a problémy zvenčí, ale tohle bude ve vlastní rodině,“ popsala Oujezdská závažnost celé věci.

To, že se rodiče s dětmi nestihnou vlastně ani poznat, potvrdil i Kulhánek. „U předpubertálních dětí to může přinášet pocit, že o ně rodiče nestojí, že je nemají dost rádi anebo se od nich méně učí a více se učí tam, kde čas tráví. Méně se znají. Rodiče nevědí, co jejich děti potřebují, cítí, jak přemýšlí o věcech, a děti zase zároveň toho méně vědí o rodičích a mohou tedy pak při společném čase víc narážet na různé neshody a podobně,“ vysvětlil psycholog.

„Odpovědnost nemá zaměstnavatel, ale stát“

Podle Oujezdské by se odpovědnost a řešení neměly házet na zaměstnavatele a nemělo by se tvrdit, že nabízejí málo příležitostí maminkám, jak si vydělat. Chyba je prý na straně státu, který by zaměstnavatelům měl umožňovat otevírat adekvátní pozice a podpořit je.

Další chybu však Oujezdská vidí i na straně samotných rodičů. „Záleží také na rodičích, kteří dětem musejí předávat myšlenku, že je fajn vystudovat, být slavný a bohatý, ale vedle toho, že je fajn mít rodinu. Rodiče jsou v zaujetí toho, jak děti udělají kariéru. Dřív se rodina brala jako samozřejmost, myslím za totality, to byla jediná možnost jak se uplatnit, ale zase samotná práce moc smysl nedávala, na to se zapomíná,“ uzavřela žena.

7 věcí, které vám nikdo neřekne o výchově synů

Podle Kulhánka je společně strávený čas důležitý i kvůli tomu, aby se dítě od svých rodičů učilo. Aby s maminkou vařilo, nebo s tatínkem opravovalo auto. Když se potom srovnává s vrstevníky, kteří dělají s rodiči i tyto obyčejné činnosti, tak se totiž může podle psychologa cítit, že o ně rodiče nejeví dostatečný zájem. Zádrhel může být ale i na straně rodičů. Někdo je prý vyloženě rodinný typ, který si s dítětem rád pohraje, někoho jiného to příliš nebaví. Rodiče si tohle ale jen neradi přiznávají. V takovém případě je zapotřebí, aby si to člověk uvědomoval a uměl situaci vybalancovat.

Co na to samotní rodiče? „Nedávno jsem měnil práci kvůli pracovní době tak, abych mohl být co nejvíc s dcerkou,“ uvedl pro Blesk Zprávy Michal V. (29).

Romana A. (33) podniká a času nemá nazbyt. „Bohužel, kvůli práci moc času nezbývá, i tak se snažím maximum věnovat dětem.“