„Přes oči mi padl stín.“ Josef náhle oslepl, když zvedl těžké lino. Bylo mu pouhých 22 let

Josef Konečný (60) přišel o zrak. Oslepl v důsledku pracovního úrazu, když mu bylo pouhých 22 let. Pracoval v obchodním domě, v oddělení, kde se prodávaly podlahové krytiny a koberce. Jednoho dne během směny zvedl těžké lino a utrhl si sítnici. Se ztrátou zraku se časem vyrovnal, výrazně mu v tom pomohlo přestěhování z vesnice do Brna. Svůj příběh svěřil Blesk Zprávám.

„Jednou jsem potřeboval zvednout těžké lino, nešlo to, a tak jsem zabral trochu víc a najednou, jako by mi přes oči padl stín. Původně jsem si myslel, že je to z přepracování, bylo to zrovna před Vánocemi, tak jsem si říkal, že se z toho vyspím. Bohužel jsem se ráno probudil s tím, že nevidím vůbec nic,“ popsal pro Blesk Zprávy, jak to všechno začalo, Josef.

Otec chtěl ulehčit život svému slepému synovi: Rozmluvil kvůli němu internet

Při snaze zvednout těžký předmět se Josefovi totiž utrhla sítnice. Šel do nemocnice, podstoupil operaci, ale bohužel neúspěšně. „Do poslední chvíle mi říkali, že se to zlepší, ale když mě propouštěli, řekli, že stav je nevratný a že v Levoči je škola pro slepé. Přes kamaráda jsem si našel stejnou školu v Praze a do ní jsem nastoupil, abych se naučil fungovat bez zraku a mohl znovu pracovat,“ zavzpomínal Josef.

Maminka se za ním tiše plížila

Trvalo nějakou dobu, než se muž dokázal se ztrátou zraku srovnat. Josef je ovšem ze šesti dětí a byl vedený tak, aby dokázal věci brát, jak přijdou. Proto nakonec situaci přijal. Ani doma ho kvůli ztrátě zraku nijak nelitovali.

Problémy pro něj nastaly, když se vrátil do rodné vsi. Bylo mu zde například nepříjemné vyjít ven s bílou holí, nedalo se ale nic jiného dělat. Když se po letech ptal svojí maminky, zda se ho nebála samotného pouštět ven, prozradila mu, že se za ním obvykle vyplížila a zpovzdálí ho kontrolovala. O svém strážném andělovi ale tenkrát Josef nevěděl.

Video I nevidomí mohou na internet, umožňuje jim to program FriendlyVox. - Hynek Zdeněk, blesk.cz 1080p 720p 360p REKLAMA

Aby se vymanil z vesnice, tak se časem odstěhoval do Brna, stihl se i oženit. Později absolvoval kurz telefonního operátora.

Znovu našel práci v obchodním domě, kde k úrazu přišel, a pracoval tam ještě jeden rok jako telefonista. Známý mu pak dal tip na volné místo ve Výzkumném ústavu makromolekulární chemie, nyní Polymer Institute Brno. Josef do ústavu nastoupil, a když klasické telefonní ústředny nahradily ty elektronické, dohlíží, aby vše fungovalo, jak má, občas koordinuje dopravu a programuje, když je třeba. Ve firmě pracuje 38 let.

Metro plné sobců dohnalo slepce „k slzám“. Nikdo se nezvedl a měl strach o psa

„O techniku, která by nevidomým lidem usnadnila život, jsem se zajímal odjakživa. Od revoluce se mj. snažím také zasazovat o odstraňování bariér, které nevidomým brání se venku bezpečně pohybovat. Samostatný pohyb po městech nám od té doby zásadně zkvalitnily ozvučené semafory, orientační majáčky, hlasová navigace v dopravních prostředcích a tak dále,“ popsal muž.

Školení řidičů i pomoc nevidomým

Později začal externě pracovat také v nově založeném TyfloCentru Brno, kde původně učil nevidomé klienty pracovat s počítačem. Nyní se pod hlavičkou téhož TyfloCentra věnuje převážně odstraňování, nejen fyzických, bariér ze života nevidomých.

Mimo jiné také školí řidiče brněnské MHD, aby věděli, jak mají přistupovat k nevidomým cestujícím a jak jim můžou v případě potřeby účinně pomoci. „Drtivá většina z nich toto školení přijímá velice vstřícně. Často mi říkají, a to i dlouholetí zaměstnanci, že tyhle informace slyší poprvé v životě,“ usmívá se Josef

Aktuálně se mu zalíbil ozvučený portál FriendlyVox. Ten nevidomým umožňuje surfovat po internetu stejně jako lidem, kteří zrak mají. „Stačí pár kláves a najdu si dopravní spojení, přečtu noviny, pustím si něco na YouTube,“ dodává Josef.

Obtěžují vás brýle na čtení? Nová čočka vás jich zbaví

Muž velmi oceňuje, že program není nutné kupovat, stačí ho bezplatně stáhnout do svého prohlížeče. Nadační fond FriendlyFox před nedávnem zveřejnil informaci o tom, že je pro nevidomé největším problémem internetové bankovnictví, které se obávají používat. I na tomto poli se ale prý blýská na lepší časy.

Co je podle muže nejvíce zásadní pomůcka pro nevidomé? „Možná se budete divit, ale je to bílá hůl. Bez té bych se venku pohyboval jen těžko,“ popsal pro Blesk Zprávy upřímně Josef. Kromě toho hodnotí jako velmi užitečný přístroj, který nevidomé přihlásí například na křižovatce do semaforu, čímž mu díky zvukovému doprovodu umožní bezpečné přecházení. Stejně tak dokáže říct, jaká tramvaj přijela a kam jede.