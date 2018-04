„Manželka mě napadla, policie mi dala pouta.“ Martin přestal věřit ženám

„Přestal jsem věřit ženám a trvá to trochu i do dneška. Je to tam schované, je to věc, kterou člověk nikdy neodstraní,“ říká v rozhovoru pro Blesk Zprávy Martin, kterého týrala manželka a policie ji za to opakovaně vykázala z bytu. On sám ale celé roky ze vztahu, ve kterém trpěl, nedokázal odejít. O svém trápení otevřeně promluvil v televizním dokumentu, který ukazuje, že domácí násilí se netýká jen žen, ale i na první pohled silných a statných mužů.

„Jako chlap jsem nevěděl, jak to uchopit. Nemůžu se s ní prát, dal bych jí jednu ránu a bylo by to,“ vzpomíná Martin. Lidé by podle něj měli vědět, že domácí násilí se netýká jen žen, ale i mužů. I on se dlouho bál se komukoliv svěřit, protože měl obavu, že by mu nikdo nevěřil. „Já jsem kus chlapa a partnerka byla proti mně malinká a styděl jsem se komukoliv to říct.“

Policie šla automaticky po něm

Zpočátku mu nevěřila ani policie. „Když k nám domů přišla policie poprvé, poté co ji zavolala sousedka, tak jsem byl zpacifikovaný na zemi, než jsem se vůbec nedechl. Byl jsem od krve, protože mě partnerka řízla nožem, a než jsem to vysvětlil, tak jsem měl pouta,“ vzpomíná.

Podle Martina je důležité, aby se muži nebáli vyhledat pomoc. „Důležité je se nestydět a někomu to říct. Není to tak hrozné, jak to může vypadat. Je možné kontaktovat různé linky pro oběti domácího násilí. Čím je to déle, tím jsou následky horší,“ uvedl.

Aby podpořil muže, kteří mají podobnou zkušenost, otevřeně o svém pekle promluvil v dokumentu Z lásky nenávist 2. Natočila ho Česká televize a pojednává o domácím násilí na mužích. Jeho premiéru zhlédlo 323 tisíc lidí, dalších více než 40 tisíc diváků si pustilo záznam na internetu. Odezva byla podle televize převážně pozitivní a tvůrci nyní chystají volné pokrčování, které bude mapovat násilí na seniorech.

Dokument viděla i Daria Čapková, která sama domácí násilí zažila. Její partner ji týral několik let a ona nedokázala odejít, přestože ji bil, trhal vlasy a urážel. Ve vyprávění mužů proto našla řadu podobností s tím, co ona zažívala.

„Bylo to pro mě silné, viděla jsem bolest těch mužů. Podobně jako já prožívali bezmoc a víru, že bude líp,“ řekla Daria pro Blesk Zprávy. Podle ní je nejnáročnější učinit rozhodnutí a trápení ukončit. „Je lepší odejít z nefunkčního vztahu a věřit, že si najdu dalšího partnera, se kterým zažiju spokojený život,“ dodala.

