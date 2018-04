Pro samoživitelku Lucii je luxus i rohlík. Skoro milion Čechů ohrožuje chudoba

Právě samoživitelky a pak lidé nad 65 let patří do skupiny, která je nejvíce ohrožená chudobou. Příjmová chudoba znamená, že člověk nepobírá ani 60 procent takzvaného mediánu (průměrný hrubý příjem). To bylo loni 11 195 korun. Výsledky šetření, které v úterý uveřejnil Český statistický úřad (ČSU), ukazují, že si Češi o pětistovku polepšili. Příjmovou chudobou je ale stále podle úřadu ohroženo asi 9,1 procenta Čechů, což je asi 960 tisíc lidí.

Jak vypadá výzkum, ze kterého vyplývá, „jak si tady žijem?“ „Jedná se o šetření, kterého se účastnilo 11 a půl tisíce domácností. Respondenty vybíráme podle předem daných kritérií,“ popsala pro Blesk Zprávy Simona Měřínská z Českého statistického úřadu.

Maminka Lucie z Prahy skončila v nemocnici, na nemocenské momentálně pobírá 18 tisíc. To je tedy o cca čtyři tisíce víc, než jakou máme určenu hranici příjmové chudoby pro rodiče s dítětem do 13 let (žena má dvě dcery 9 a 7). I přesto nemá peněz nazbyt. Živí dvě děti a exmanžel ženě neposílá žádné alimenty.

„Je období, kdy je pro nás luxus i rohlík. Teď kupujeme spíš chleba, ze kterého toho uděláme víc, než abychom koupily 10 rohlíků. 10 rohlíků, to je na pět svačin pro každou holku. Někdy jsou i ovoce a zelenina luxus. Jsme navíc i bez alimentů, beze všeho, teď jsem se k tomu navíc dostala na neschopenku, takže opravdu počítám každou korunu. Nebýt školy, tak by holky ovoce opravdu každý den neměly,“ vysvětlila žena.



Čím levnější výrobek je, tím lepší. „Nakupujeme všechno ve slevách. Kupujeme například kuře, když je v akci mleté maso, brambory, rýže, těstoviny za osm korun, rozhodně nekupujeme značkové věci,“ poznamenala Lucie.

Podle šetření ČSU je ohrožený příjmovou chudobou dokonce každý druhý rodič, který zůstane s dítětem sám. I proto existují organizace, které samoživitelkám pomáhají. Například dobročinný spolek Fandi mámám pomohl právě mamince Lucii z Prahy, ale i Evě, také z Prahy. Obě ženy si měly určit pět věcí, které potřebují pro sebe a své potomky. Byly mezi nimi i základní potraviny.

Chudoba se vypočítává i ze sociálních dávek

Eva (33) musela kvůli nemoci nejmladšího syna dokonce zůstat doma, aby mu mohla věnovat celodenní péči. Jedno mají obě ženy společné. Jejich expartneři na děti neplatí. Eva musí vyžít z dávek od státu a z rodičovského příspěvku. Celkem má pět dětí. Ovšem pozor, do statistik se počítají právě i sociální dávky. Takže hranici příjmové chudoby určují i ony.

Podle statistiků většina domácností se svými příjmy vychází s menšími obtížemi, nebo úplně snadno. Přesto mělo 23,2 procenta domácností loni problémy vyjít s penězi. Neočekávaný výdaj přesahující 10 tisíc korun nemohlo zaplatit 28 procent lidí. Ve čtvrtině domácností byla nedosažitelná týdenní dovolená mimo domov. Statistický úřad však zdůrazňuje, že takových domácností oproti minulosti značně ubylo. Česko tak nyní patří k těm evropským zemím, které mají nejmenší problémy s chudobou.

Horší je to s úsporami. Podle ČSÚ něco ušetří jen domácnosti s vyššími příjmy, nebo dvojice bez dětí. Uspoří také dvě třetiny seniorů, kteří žijí sami. Otázkou je, kolik se jim podaří „uškudlit“. Podle Měřínské totiž ČSÚ počítá všechny úspory. Je tedy jedno, zda člověk dal stranou stokorunu, nebo tisícikorunu.