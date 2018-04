Hádka o domácí porody: „Co do toho kafráte? Roďte sama,“ útočí poslanec na asistentku Janu

Jana Riedlová ve svém otevřeném dopise mimo jiné uvádí: „Skutečný stav je takový, že Ministerstvo zdravotnictví odmítá poskytovat odbornou zdravotnickou péči ženám, které si svobodně a informovaně zvolí jako místo k porodu domácí prostředí .... Porodním asistentkám krajské úřady neudělují plnou registraci pro nestátní zdravotnické zařízení, omezují ji, takže porodní asistentky nemohou k porodům doma bez hrozící milionové pokuty jít a rodící ženě asistovat.“

Dále poukazuje na to, že ženy, které se rozhodnou pro domácí porod, často volí porod neasistovaný, nebo jen za přítomnosti duly, která nemá zdravotnické vzdělání.

„Není tedy schopna zhodnotit případnou krevní ztrátu, poskytnout novorozenci a matce první pomoc, neodkladnou resuscitaci, není schopna ošetřit a zašít porodní poranění, není schopna vyhodnotit rizika pro domácí porod,“ uvádí Riedlová v dopise.

Asistentka dodala, že ženy, které si přejí prodit své dítě v domácím prostředí nevymizí, pokud bude stát asistenci u domácích porodů potlačovat. „Legalizací asistence porodních asistentek u domácích porodů, nastavením jasných kritérií, vzděláváním komunitních porodních asistentek, se porody doma stanou bezpečnějšími, než za stávající situace,“ píše Riedlová.

Poslanec a záchranář: Chci, aby děti nebyly obětí alternativních matek

Jana Riedlová zveřejnila na svém profilu i jednu z reakcí, kterou napsal poslanec a člen Výrobu pro zdravotnictví Milan Brázdil (ANO).

„Vy si asi myslíte, že téma porodu je nějak vyjímečné, že.... No prostě není!!!! Miliony let tu ženské rodí děti a je to vlastně to nejlepší poslání. Co do toho kafráte. Co chcete. Poroďte Vy sama své dítě a buďte výbornou mamkou. Co vlastně chcete, co potřebujete. Nic!“ reagoval Brázdil na otevřený dopis.

Blesk Zprávy poslance zkontaktovaly, ten si za svou reakcí a zněním odpovědi stojí.

„Ano, odepsal jsem jí. Jsem jednoznačně proti domácím porodům, v dnešní době, kdy každý nový život a každé donošené dítě je zázrakem, jsem já jako lékař na straně dětí, ne matek. Dítě za to nemůže, že si matka zvolí nějakou alternativu a váznoucí porod pak to dítě poškodí. Chci, aby děti nebyly oběťmi alternativních maminek, ale aby přišly na svět tam, kde to odpovídá moderní medicíně,“ řekl Milan Brázdil, který pracuje 27 let u záchranné služby.

Přiznává, že nikdy nebyl zavolám k alternativnímu domácímu porodu, ale byl u mnoha překotných porodů. „Ty pro mě byly dost těžké a byl jsem rád, že jsem to zvládnul a že dopadly dobře jak pro matku tak pro to dítě,“ dodal Brázdil.

