Proti premiérovi se protestovalo ve 20 městech. Babiš: „Ti lidé nechtějí vést debatu“

Na náměstí Svobody v Brně dorazilo odhadem 2000 lidí, kteří měli transparenty s nápisy jako „Nechceme estébáka premiérem“. Když řečník v úvodu akce zmiňoval výčet Babišových kroků, lidé křičeli „fuj“ a hvízdali na píšťalky, nejsilněji při výzvě, aby se Babiš vzdal funkce. Chová se jako predátor, nás si ale koupit nemůže, zaznělo z řečnické tribuny na Babišovu adresu.

Několik tisíc lidí se sešlo také na Václavském náměstí v Praze. Protest tady začal v 19 hodin. Na úvod akce mávali demonstranti za víření bubnů papírovými peticemi srolovanými do podoby pendreků. Skandovali například „Babiše do koše!“ nebo „ANO, ne!“.

Výzvy na adresu Babiše si byly podobné, organizátoři například vyzvali poslance hnutí ANO, aby mezi sebou našli vhodnějšího kandidáta na premiéra. Program zakončila zpěvem státní hymny operní pěvkyně Dagmar Pecková.

Na místě byl i reportér Blesk Zpráv Jakub Veinlich:

Další lidé se shromáždili v Hradci Králové a na dalších místech Česka. U katedrály v Plzni se sešlo zhruba 400 lidí všech věkových skupin, včetně místních politiků z různých stran. Odhadem 400 až 500 lidí se shromáždilo také u Sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci. Protesty se odehrály celkem ve dvaceti městech, dále třeba v Ostravě, ve Zlíně nebo v Ústí nad Labem.

Petici podpořilo čtvrt milionu lidí

Protesty se ztotožňují s myšlenkami internetové podpisové akce Milion chvilek pro demokracii. Akci podpořilo zatím téměř čtvrt milionu lidí, během příštích necelých dvou měsíců chtějí pořadatelé nasbírat milion podpisů.

Lidé by podle organizátorů měli přijít, aby dali najevo, že jim není jedno, kdo bude v České republice vládnout a jak se bude politická situace v zemi vyvíjet. Měli by přijít prý i proto, aby dali najevo, že jim záleží na demokracii a že je demokracie něco, na co žádný politik nesmí sáhnout.

Babiš: Protestující nechtějí vést debatu

Andrej Babiš v pondělí na závěr návštěvy Královéhradeckého kraje na adresu demonstrantů řekl, že jsou to lidé, kteří nechtějí vést debatu a argumentovat. Demonstrace téměř ve dvou desítkách měst se konají proti vládě bez důvěry a trestně stíhanému premiérovi. „Pro mě je podstatné číslo, že nás volilo 1,5 milionu lidí,“ řekl Babiš v narážce na to, že ANO získalo v parlamentních volbách skoro 30 procent hlasů.

„Samozřejmě nechť lidé protestují. Problém je, že většinou tito lidé nechtějí vést debatu a argumentovat. Já s tím nemám problém. Pokud máme jiné názory navzájem, tak se pojďme o tom slušně normálně bavit, ale já jsem žádný zájem z té strany neviděl,“ uvedl premiér.