Kam s mezerou pro záchranku? Ignorované pravidlo silnice čeká změna

Možná nejméně dodržované pravidlo provozu na českých dálnicích se dočká změny. Jde o povinnost vytvořit v koloně uličku pro vozidla záchranářů. Tu v kolonách na českých dálnicích potkáte jen málokdy, a pokud se o ni řidiči pokusí, působí často zmatky odlišnost českých a evropských pravidel. To se nyní rozhodlo změnit ministerstvo dopravy. Upozornila na to na svém webu televize Nova.

V současnosti v Česku platí to, že dva pruhy uhýbají doleva a jen vozy v pravém „pomalém“ pruhu by měly zajet ke krajnici. Mezi pravým a prostředním pruhem by tak měla vzniknout alespoň třímetrová ulička pro vozidla pro sanitku či hasiče.

Čeští řidiči ovšem toto pravidlo často ignorují a záchranářům uhýbají až v okamžiku, když se k nim jejich auta blíží. Tedy v momentě, kdy jsou auta nalepená jedno za druhým a manévrování pak bývá složité. Příjezd hasičů nebo záchranky se tak mnohdy prodlužuje o cenné minuty, které mohou znamenat klíčový rozdíl mezi životem a smrtí.

Jinde v Evropě je to jinak

Situaci mnohdy komplikuje i to, že mnoho českých šoférů se řídí pravidly, která jsou běžná jinde v EU, podle těch se ulička má vytvářet mezi prostředním a levým pruhem. Ministerstvo dopravy by proto pravidla rádo sjednotilo. „Pozměňovací návrh, který to řeší, už je ve Sněmovně,“ potvrdil pro televizi Nova vedoucí Samostatného oddělení BESIP.

Nová úprava by tak uličku pro záchranáře řešila stejně jako v Rakousku nebo Německu. Nově by se tak auta z pravého pruhu měla zařadit ke krajnici, ty z prostředního by se ale nově měla řadit taktéž vpravo. K levé straně by nově měli zajet pouze řidiči v „nejrychlejším“ levém pruhu. Ulička by tak nově měla vést mezi levým a prostředním pruhem.

„Zcela jednoznačně je to změna nejenom logická, ale také běžné používaná v celé Evropě,“ komentoval návrh novely mluvčí Ústředního automotoklubu České republiky Igor Sirota. Pokud změna projde, měla by nová pravidla začít platit od podzimu.

Nejdůležitější je uličku vytvořit včas

Kromě expertů změnu vítají i záchranáři. Společně s dopravními experty ale upozorňují, že zásadní je, aby řidiči uličku vytvořili hned při dojetí do kolony. V opačném případě komplikují záchranářům práci a brzdí je od příjezdu k nehodě.

Co by se měnit nemělo, jsou postihy pro řidiče, kteří uličku neuvolní. Zůstanou tedy ve výši 2000 korun na místě a 2500 ve správním řízení. Stejně tak se nemění pravidla pro dálnice se dvěma pruhy. V takovém případě se každý řidič má zařadit na „svou“ stranu dálnice. Podobné to je i v případě většího počtu sudých pruhů. Ti, kteří jedou blíže levé straně, se řadí vlevo, ti kteří jedou více vpravo, se zařadí ke krajnici. Vozidla záchranářů pak využijí uličky, která vede středem dálnice.