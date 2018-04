Minář: „Nechceme trestně stíhaného premiéra.“ Dnes jdou lidé znovu do ulic

„My jsme už před 40 dny přišli jako spolek Milion chvilek pro demokracii s peticí za odstoupení Andreje Babiše a uvádíme dva jednoduché důvody. Nechceme trestně stíhaného premiéra, který má navíc minulost agenta STB. Tento požadavek se setkal s velkou odezvou ve společnosti. Petici podepsalo 236 tisíc lidí,“ uvedl pro Blesk Zprávy Mikuláš Minář, který je vůdčí osobností iniciativy Milion chvilek pro demokracii.

Lidé se šikují proti Babišovi. Milion podpisů má podpořit jeho konec

Podle Mináře Andrej Babiš setrvává na premiérském postu a dělá různé kroky, které v mnoha lidech budí obavu o směřování České republiky a o osud demokracie A to prý i tím, že se mu opět nepodařilo sestavit vládu, která by získala důvěru. „Jednání opět zkrachovala na tom, že on chtěl být premiérem, to všechno vedlo k tomu, že tato vlna frustrace se přelila do toho, že jsme řekli dost, to není možné tolerovat a půjdeme svůj názor dát najevo na Václavské náměstí,“ popsal Minář.

Babiš se se studenty nesešel

Do akce se v pondělí zapojí 18 měst přímo a dalších 20 vytvořilo události o tom, že dojedou do měst, ve kterých se demonstrace konají.

„Událostí je kolem čtyřiceti. Ve zhruba 20 městech se koná protest a pak se objevily facebookové události, ve kterých se lidé sdružují tak, aby jeli na některé z těch míst. Je skupina, která organizuje lidi, kteří jednou do Prahy, další, která organizuje lidi do Brna a tak dále,“uvedl za všechny organizátory Vojtěch Otevřel, který patří mezi jednotlivce, kteří dali dohromady protestní akci „Ne Ondráčkovi“. Ondráček, který měl šéfovat Generání inspekci bezpečnostních sborů (GIBS) nakonec odstoupil.

Lidé by podle organizátorů přijít, aby dali najevo, že jim není jedno, kdo bude v České republice vládnout a jak se bude politická situace v zemi vyvíjet. Měli by přijít, prý i proto, aby dali najevo, že jim záleží na demokracii, a že je demokracie něco, na co žádný politik nesmí sáhnout.

Tisíce Čechů bouřily proti Babišovi a Ondráčkovi. Šéf KSČM: Žádné drama

Hnutí „Milion chvilek pro demokracii“ se na začátku roku chtělo sejít s Andrejem Babišem, sepsalo pro něj totiž otevřený dopis, který hovořil k tomu, aby udělal vše pro udržení demokratického směřování země. Studentská organizace s Babišem vyjednávala, dvakrát už to prý vypadalo, že se snad sejdou, schůzka ale podle Mináře pokaždé „krachla“ na tom, že se premiér chtěl sejít za zavřenými dveřmi. Organizátoři u ní ale chtěli účast médií.

Proč jdou lidé protestovat?

A jak to vidí s účastí na dnešních protestech? „Tím, že je přívětivější počasí a je to hlubší téma, tak si myslím, že může přijít ještě víc lidí, než na „Ne Ondráčkovi“ kde bylo 35 tisíc lidí. Takže počítáme s podobnou účastí,“ uvedl pro Blesk Zprávy Otevřel. Ten také uvedl, že po celé republice se na poslední demonstraci sešlo na 125 lidí lidí. Jejich monitoring prováděl mobilní operátor.



Přímí účastníci poslední demonstrace se na protest chystají i dnes. „Odpor proti komunistům umožnil spoustě lidí zjistit, že takové věci jako je pravda a čest jsou sice těžké, ale mají šanci na úspěch. Po sametové revoluci jsme to brali jako jsou Zeman a Babiš. Nezbývá, než si morální hodnoty prosadit sami, každý za sebe a nečekat na nové disidenty. Chybí nám morální imperativ Václava Havla,“ uvedl pro Blesk Zprávy Michal Štingl, který se na pondělní demonstraci chystá.

Tisíce studentů vyšly ven kvůli Babišovi se Zemanem. Na obranu ústavních hodnot

A další, kdo tam dneska bude, je Robin Suchánek. „V Praze a v dalších nejméně 40 městech není lidem jedno, že je vláda bez důvěry. Makat můžou ti, kteří k tomu mají důvěru a mandát PS PČR. Není možné, aby jedna osoba svým egem blokovala celou situaci,“ popsal pro Blesk Zprávy muž.

Pevný program není

Proč jde demonstrovat, řekla také Tereza Laubnerová. Ta nejde na protestní akci v Praze, ale v Ústí nad Labem. „Protože se mi nelíbí, jak si Andrej Babiš dělá, co chce a všechno mu zatím zdá se prochází, i když teď možná to už nebude mít tak jednoduché. Myslím, že je třeba, aby lidé vyjádřili svůj názor na věc. Kdybychom to nechali, bylo by to jako před rokem 1989.Zaráží mě, že tolik lidí Babišovi věří a jdou ho volit za koblihu. Věří mu jeho sliby, že zatočí s korupcí a on zatím nechává předvolat investigativní novinaře k výslechům ohledně informací k Čapímu hnízdu,“ vysvětlila.

A co program? V pět hodin začne uprostřed Václavského náměstí podepisování petice. V každém městě je čas trochu posunutý. V sedm hodin pak účastníci zdvihnou petici nad hlavy, pronesou poděkování a operní pěvkyně Dagmar Pecková zazpívá státní hymnu.