Že během nemocenské nehrozí vyhazov? Omyl. Víme, kdy můžete výpověď dostat

Jste zrovna na nemocenské a myslíte si, že jste v bezpečí před vyhazovem? Obecně sice platí, že v době, kdy je zaměstnanec nemocný, by neměl dostat výpověď, existují však výjimky, kdy tak zaměstnavatel učinit může. Zaměstnanci by si však v každém případě měli dát pozor, zda výpověď z pracovního poměru v době nemocenské byla skutečně oprávněná a zda je platná. Někteří zaměstnavatelé totiž využívají neznalosti práva svých podřízených a výpověď v době nemocenské dají i v případech, kdy jim to zakazuje zákon.