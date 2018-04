„Jděte do p*dele!“ Podnikatel hrozil Kuciakovi (†27) špínou i na rodinu, beztrestně

Slovenská policie opět odmítla, že by se podnikatel Marián Kočner dopustil trestného činu, když vyhrožoval později zavražděnému novináři Jánu Kuciakovi (†27). Trestní oznámení, které Kuciak v této souvislosti podal, policisté i napodruhé odložili. Informaci přinesl na svém webu Denník N, který zároveň zveřejnil kompletní přepis celého rozhovoru mezi Kuciakem a Kočnerem. Je to hodně tvrdé čtení.

Kočner v rozhovoru říká Kuciakovi, že pokud na něj, jeho rodiče či příbuzné najde nějakou „špínu", zveřejní ji a Kuciak už následně nebude moci psát.



Novinář následně podal na Kočnera trestní oznámení, policie jej však odložila bez toho, aby podnikatele alespoň vyslechla. Kuciak si na nečinnost policie stěžoval i na Facebooku. Poté, co jej v únoru spolu s jeho snoubenkou Martinou Kušnírovou (†27) zavraždili, slovenský generální prokurátor Jaromír Čižnár nařídil případ znovu otevřít, policie však i tentokrát trestní oznámení odložila.

Vyšetřovatel protizločinecké jednotky Juraj Bago uvedl, že pro zahájení trestního stíhání není důvod. Podle Denníku N tvrdí, že je třeba rozlišit nebezpečné vyhrožování od projevů, „při kterých byla použita silná slova, ale ve skutečnosti o nic závažného nešlo“.

Kočner neměl Kuciakovi nevyhrožovat smrtí, ani těžkou újmou. Nelze prý hovořit ani o vyhrožování újmou na Kuciakově cti, jelikož pravdivé informace ničí pověst ohrozit nemohou. Podle vyšetřovatele sice Kročnerova vyjádření byla „neadekvátní a nevhodná v souvislosti s výkonem činnosti novináře“, nemá se však jednat o trestný čin.

Rodina Kuciaka to nechce tak nechat

Vyšetřovatel už o svém rozhodnutí dále případ nevyšetřovat informoval Kuciakovu rodinu, ta podle slovenských médií následně podala stížnost, o které rozhodne prokuratura.

Kuciak přitom není jediný, vůči komu si Marián Kočner dovolil silná slova. V roce 2013 měl vyhrožovat smrtí advokátovi Romanu Kvasnicovi, který zastupoval banku OTP, které Kročnerova firma dlužila paníze. I tehdy policie případ uzavřela s tím, že se nejedná o trestný čin.

Vybrané pasáže z rozhovoru mezi Jánem Kuciakem a Mariánem Kočnerem:

Kočner: No, pane Kuciaku, já vám jednu věc povím. Teď se začnu zajímat já o vás, pane Kuciaku, o vaši matku, o vašeho otce, o vaše sourozence, o všechny se začnu zajímat. A i já o vás budu zveřejňovat všechno, co o vás najdu/zjistím, pane Kuciaku. Budete prvním, upřednostním vás před paní Tódovou, protože vy to, co děláte, tak děláte velkou nadpráci a já jsem přesvědčený o tom, že si vás někdo najal, že vás za to někdo platí, nedokážu vám to nyní dokázat.

Kuciak: Protože to není pravda.

Kočner: Pane Kuciaku, vy nejste novinář. Vy jste malý pisálek, který pracuje na objednávku. Vy máte do novináře opravdu ještě hodně daleko. Novinářů je na Slovensku velmi málo a vy mezi ně zatím nepatříte. Možná jednou budete, ale zatím ne. Zatím jste někdo, kdo píše na objednávku. Ještě jednou, nemohu říct, že vás za to někdo platí, platí vás váš zaměstnavatel, to vás platí určitě a nemůžu vám dokázat, že je zatím i něco jiného, ale jakmile vám to dokázat dovedu, pane Kuciaku, tak vám garantuju, že se psaním skončíte, protože vás budu pranýřovat. Až budu teda mít ty důkazy, teď je nemám. Ale věřte tomu, že udělám všechno pro to, abych je získal, pokud existují. Abych ukázal Slovensku, kdo si na Slovensku dovolí špinit bez toho, aby měl ověřené informace. Vy je ověřené nemáte.

Kočner: Aha, ano, firma Midas Investment ručí za úvěr, že? A co já mám s firmou Midas Investment?

Kuciak: Vystupovala ve vícero vašich kauzách, o kterých vy hovoříte, že s tím nic nemáte. Vyskytla se například při kauze Welten. Nechci, aby náš spor byl osobní, psal jsem o vašem podnikaní.

Kočner: Ne, ne pane Kuciaku. Vy jste velmi osobní, jste jeden zlý člověk, kterého někdo úkoluje, a věřte mi, že přijdu na to, kdo vás úkoluje.

Kuciak: Nemáte pravdu.

Kočner: Mám, mám, mám. Tak jako vy nemáte pravdu v ničem, víte, tak já si myslím, že mám. Ale můžete si být jistý, že se vám, pane Kuciaku, začnu osobně věnovat.

Kuciak: To je výhrůžka?

Kočner: Proč? V klidu vám to říkám. Začnu se speciálně věnovat vám, vaší osobě, vaší matce, otci a vašim sourozencům.

Kuciak: Víte, kdo zatahuje do takovýchto sporů rodinu?

Kočner: Ale jděte do p*dele s vašimi názory, prosím vás! Vy taky zatahujete do těchto věcí moji rodinu a ani o tom nevíte a já vám řeknu jedno.

Kuciak: Nedělám to úmyslně.

Kočner: Jestli náhle zjistím nějakou špínu, nějaké přešlapy u vás, u celé vaší rodiny, ještě jednou, nějakou špínu, přešlapy, trestné činy u vás a vaší rodiny, každý má něco za nehty, buďte si jistý, že to tak jistě zveřejním jako vy. Ale tak jistě s důkazy, bez důkazů ne, jen s důkazy, takže, pane Kuciaku, budu hledat. Budete první, kdo bude uveřejněný na mé internetové stránce, věnuji vám jako prvnímu novináři čestné místo. Jestli jste slušný a čestný, tak tam nebudete, ale já si to nemyslím.

Kuciak: Doufám, že tam nebudu.

Kočner: Na shledanou. Věřte tomu, že budete.