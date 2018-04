Lékaři vyčíslili úspěch protikuřáckého zákona. A jdou do boje proti jeho změkčení

„Začíná dvoutýdenní schůze parlamentu, na které se rozhodne, zda návrh pana Bendy projde prvním čtením. My doufáme, že ne,“ připomněla aktuálnost tématu vedoucí Centra pro závislé na tabáku Eva Králíková. Zdůraznila, že tzv. protikuřácký zákon má 55 ze 195 zemí světa. „Jde o to, aby kuřáci nekouřili tam, kde dýchají jiní. Tato drobnost znamená o tisíce méně hospitalizací,“ dodala k nejnovější statistice.

Ondřej Májek z ÚZIS upřesnil, že za pět měsíců porovnávaných v letech 2016, kdy zákon nebyl, a 2017, kdy začal platit, ubylo odhadem 9 tisíc hospitalizací napříč chorobami s kouřením spojených. „U akutního srdečního infarktu je ten pokles u mladších lidí o 13 %, napříč populací pak sedm procent. U anginy pectoris o 16 % u mladších, napříč populací o 15 %,“ přiblížil jen dvě ze sledovaných nemocí. Celkem jde podle předběžných dat o devět tisíc hospitalizací méně než ve stejném období roku 2016.

„Kuřárny jako plynové komory“

Králíková zdůraznila, že zákon není mířen proti kuřákům a že v zahraničí ho dokonce i kuřáci podporují. Boj o nekuřácké prostory, který se znovu opakuje, si vysvětluje tabákovou lobby. Hned po zvyšování daní jsou nekuřácké prostory druhým nejsilnějším faktorem v poklesu prodeje cigaret. „Státní rozpočet nezkrachuje, kuřák nezačne peníze zahazovat, investuje je do něčeho jiného," dodala Králíková.

Uznávaný chirurg Pavel Pafko zase mluvil o svých zkušenostech. Zažil prý kuřárny v kinech i letadlech. Obojí je dnes považováno za přežitek. „Nikdo z vás nepochybuje o tom, že vdechování kouře škodí, o tom už nepochybuje nikdo, kromě pana senátora Kubery,“ rýpl si do zatvrzelého obhájce kouření Jaroslava Kubery z ODS.

„Organizace separátních komor? No plynové komory tady byly, to už je minulost. Já si pamatuji kuřárny v lepších kinech, to je všechno minulost. Kdo se chce dívat do budoucnosti, se musí podívat zpět. Pamatuji popelníky v letadlech, to už vás dnes ani nenapadne,“ zavzpomínal.

Proti kuřárnám brojí i Králíková. Upozornila na to, že by se v ní hromadilo nádobí, pravděpodobně by do ní musely vést dveře a také by tam po skončení provozu musel někdo uklidit. „To je, jako byste řekla, že budete dýchat venku výfukové plyny, ale jen trošku,“ poznamenala předsedkyne Společnosti pro závislé na tabáku.