Lékařka z Motola promluvila o šíření spalniček. Nemocnice přidala další hrozbu

Motolská lékařka Barbora Řepová ve svém příspěvku varovala před rostoucím počtem případů spalniček. Vyjádřila se o závažnosti nemoci i o nutnosti očkování. Přesný počet pacientů, které FN Motol hospitalizovala a léčila, neuvedla. Ředitel HSHMP ve své zprávě z 2. března mluvil o 23 případech.

„Prozatím máme hlášeno 23 případů. Jde o 14 dětí ve věku od jednoho roku do sedmnácti let a devět dospělých. Vzhledem k tomu, že spalničky patří mezi vysoce nakažlivé infekce přenášející se vzduchem, tuto věc nepodceňujeme a aktivně ji řešíme,“ uvedl šéf pražských hygieniků Jan Jarolímek.

Očkování dětí a nezodpovědní rodiče

Jarolímek i Řepová žádají lidi, aby zkontrolovali, zda jsou oni a případně jejich děti proti nemoci očkovaní. HSHMP zjistila, že děti, které se nakazily spalničkami, totiž vakcínu proti nim nedostaly. „Bohužel se nám ukázalo, že tyto děti nebyly očkovány proto, že očkování v řádném termínu rodiče odmítli. Z našeho pohledu se tato skutečnost jeví jako značně problematická a postoj rodičů jako značně neodpovědný,“ dodal šéf HSHMP.

Hygienici ve spolupráci s pražskými pediatry a dalšími odborníky začali zvyšovat povědomí lékařů o spalničkách, HSHMP rovněž nechala prověřit míru protilátek u pražských zdravotníků. Testováno bylo 300 pracovníků, pokud byla míra protilátek nedostačující, bylo provedeno přeočkování, vakcíny poskytlo Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Přeočkování v případě nutnosti

„Na základě dopisů hlavní hygieničky ČR a ředitele Hygienické stanice hlavního města Prahy se zjišťují hladiny protilátek proti spalničkám u zdravotnických pracovníků rizikových (dětských a exponovaných dospělých oddělení) a při séronegativitě se doporučuje jejich přeočkování proti tomuto onemocnění,“ řekla pro Blesk Zprávy mluvčí nemocnice Motol Pavlína Danková s tím, že se jedná o preventivní opatření na základě zkušeností z epidemických výskytů v minulých letech v Ústeckém a Moravskoslezském kraji, kdy 47 procent nemocných v Ústeckém kraji tvořili zdravotničtí pracovníci. I v Moravskoslezském kraji bylo nemocných zdravotníků významné procento ze všech nemocných.

Motol: Hrozbou plodu jsou zarděnky

„Koncem roku 2017 bylo i z těchto důvodů vyhlášeno mimořádné očkování u pracovníků infekčních oddělení, od 1. 1. 2018 platí novela vyhlášky, kde je očkování proti spalničkám upraveno. Spalničky nejsou onemocněním, které způsobuje poškození plodu uváděné ve sdělení na Facebooku (takovéto vrozené vývojové vady jsou uváděny v souvislosti se zarděnkami), nicméně proočkovanost populace je významná a měla by být co nejvyšší u všech onemocnění preventabilních očkováním, u spalniček zejména je potřeba více než 95procentní kolektivní imunita,“ dodala mluvčí nemocnice.

Podle vyjádření mluvčí jsou v Motole na infekčním oddělení dva pacienti se zarděnkami, po celé Praze je od začátku roku do 13. týdne evidováno 48 případů.

Spalničky na Bulovce

Podle tiskového mluvčího Martina Šalka Nemocnice Na Bulovce nezaznamenala žádnou „spalničkovou epidemii“. Dodal ale, že případy se spalničkami se objevily, ale jednalo se zhruba o deset lidí, mezi nimi jak děti, tak i dospělí. Lidé byli hospitalizováni ve stejnou dobu, kdy v Česku řádila chřipková epidemie, Šalek zdůraznil, že tyto dvě nemoci spolu však nesouvisí.

Nemocnice neuvažuje o žádném hromadném přeočkovávání personálu. Spousta lidí, uvedl Šalek, mezi nimi i lékaři, považuje spalničky za v podstatě vymýcenou nemoc, tak to ale není, žádná nemoc jen tak nevymizí. „Spalničky spadají mezi nemoci, proti kterým se podařilo vytvořit účinnou vakcínu, a dá se jí tak snadno předejít,“ vysvětlil Šalek.

V poslední době se ale více a více lidí staví proti očkování obecně, tím se pak snižuje kolektivní imunita, na kterou pak bohužel mohou doplatit již v minulosti očkovaní lidé, vysvětlil Šalek. Dodal, že se Česko rozhodně nepotýkalo s žádným nadměrným výskytem nemoci, ročně se prý vždy několik případů vyskytne. Pro lidi by to mělo být ale varováním, aby očkování nepodceňovali. Očkovanost v Česku rok od roku bohužel klesá.

Co jsou spalničky?

Spalničky jsou infekční nákaza, která patří globálně k nejčastějším příčinám úmrtí dětské populace. Projevuje se horečkou až ke 40 stupňům, rýmou, kašlem, zánětem spojivek, oči jsou červené, uplakané, následně se po třech až pěti dnech od prvních příznaků objevuje vyrážka, nejdříve za ušima na hranici vlasů a na obličeji, poté postupuje na krk, trup a končetiny a stejným způsobem potom i ustupuje.

Proti spalničkám se očkuje standardně v dětském věku, první dávka je dle očkovacího kalendáře ve věku 15 měsíců, druhá obvykle za šest až 10 měsíců. Očkování chrání hlavně v období, kdy jsou následky nemoci nejhorší, jeho účinek postupně věkem oslabuje. „Dospělí si mohou nechat vyšetřit protilátky z krve, zjistí tak svou odolnost či vnímavost vůči infekci nebo se můžou rovnou nechat očkovat. Osoby, které spalničky prodělaly, mají imunitu na celý zbytek života,“ uvedl lékař Rastislav Maďar, specialista na epidemiologii.

„Až u třetiny spalniček se vyskytuje nějaká komplikace. Pravděpodobnost komplikovaného průběhu je vyšší do pěti let a nad 20 let věku. Komplikace zahrnují průjem, ušní infekce vedoucí k poruše sluchu, křeče, zápal plic, zánět mozku, bakteriální komplikace,“ říká Maďar.

Se spalničkami bojuje i EU

Spalničky nejsou ale jen záležitostí Česka, Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) uvedlo, že loni bylo zaznamenáno přes 14 tisíc případů v zemích Evropské unie, předloni jich bylo „jen“ přes čtyři tisíce. Od roku 2016 podle ECDC zemřelo na spalničky 50 lidí. Značný počet pacientů hlásilo v roce 2017 Rumunsko, Itálie, Řecko a Německo.