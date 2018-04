Na Čechy to zkouší „prozváněcí“ podvodníci. Operátoři: Dejte si pozor na tahle čísla

„V těchto dnech jsme zaznamenali vyšší počet prozvánění z různých telefonních čísel se zahraniční předvolbou,“ informuje na svém webu operátor. Podle Vodafone jde o podvodnou praktiku známou jako wangiri a nelze jí zcela zabránit. „Podvodníci zkoušejí čísla náhodně, takže se mohou dovolat komukoliv,“ upozornil operátor.

„Na neznámá telefonní čísla ze zahraničí nikdy nevolejte zpět,“ varuje Vodafone. Takový hovor by totiž byl zpoplatněný podle ceníku volání do zahraničí. „Kdybyste hovor stihli zvednout, nic se neděje, za příchozí hovory nic neplatíte, pokud jste v ČR nebo v EU,“ uklidňuje společnost.

Jde o praktiku, s níž se operátoři potýkají pravidelně

Před podobnými podvodníky varovala již loni v létě Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS). Podle ní jde většinou o telefonní čísla s předvolbou ze vzdálených zemí, například z Alžírska, Pobřeží slonoviny, Afghánistánu a dalších.

„Podvodníkům jde o to, aby jim prozváněný zavolal zpět, za což pak tento člověk zaplatí nemalou částku za mezinárodní hovor,“ vysvětluje APMS. Čeští mobilní operátoři se podobná čísla snaží blokovat. Jak ale upozornil Vodafone, nemohou být stoprocentní, podvodníci totiž používaná čísla pravidelně mění.

„Zákazníci jsou účelově prozváněni. Volající nechá jejich telefon vyzvánět velice krátce a očekává, že zavolají zpět. Pak nastupuje obyčejná lidská zvědavost, slušnost, nebo dokonce pracovní povinnost,“ vysvětluje APMS. Její výkonný ředitel Jiří Grund proto již v létě zákazníky varoval, aby se u neznámých čísel vždy ujistili, že začínají českou mezinárodní předvolbou +420.

Podvodníci, kteří praktiku známou rovněž pod anglickými slovy „one ring and cut“ provádějí, používají alternativní a IP operátory, kterým ukradnou číselný rozsah. „Zákazník, který volá zpět například do Alžíru, hovor do těchto zemí nikdy neuskuteční, protože je přesměrován. Podvodník následně profituje z propojovacích poplatků,“ vysvětluje APMS. Vypátrat tyto podvodníky je přitom prakticky nemožné.