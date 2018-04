Svědění, kýchání a rýma: Alergikům začíná „peklo“, jak ho vydržet?

Navštivte svého alergologa ještě dříve, než pylová sezóna udeří v plné síle. Už nyní je pozdě, nejlepší je zajít k lékaři v březnu. Pokud jste to ještě neudělali, napravte to co nejdříve. Pokud užíváte antihistaminika, žádejte ty nejmodernější, po kterých se nebudete cítit ospalí. V poslední době se také předepisují nosní spreje s kortikoidy, které působí na alergickou rýmu, ale jejich užívání by mělo začít 1 - 2 týdny před začátkem pylové sezóny.

Jděte k lékaři | istock.com