Udejte šéfa za pirátství, dostanete až 250 tisíc, láká spolek. Právník: Nedělejte to

Protipirátská organizace vyzývá Čechy, aby udávali své zaměstnavatele. Pokud má prý člověk podezření, že počítač, na kterém pracuje, obsahuje nelegální software, má svou společnost anonymně nahlásit. „Uvědomělí“ pracovníci za to mohou získat až 250 tisíc korun. Spolek se brání tím, že má vzor v anglosaských zemí, kde je takový přístup standardní. Podle právníka ale takováto praktika úplně v pořádku není a její využívání nedoporučuje.

Minulost „protipirátské“ společnosti není v Česku úplně úspěšná. V roce 1999 prohrála soud s firmou Digisys. Měla zaplatit pokutu 300 tisíc a soudní výlohy. Nicméně to odmítla a raději rozpustila českou pobočku. Působí tedy pouze ze zahraničí a promlouvá ústy českého mluvčího Jana Hlaváče.

Udavačství? To firma odmítá

„Nahlášení trestného činu, pokud o něm někdo ví, je povinností každého občana a to i bez nároku na odměnu. S nahlášením vykrádání bytu nebo auta nemá obyčejně nikdo problém a nebude to nazývat udavačstvím. V případě nehmotného majetku, tedy softwaru, filmů a hudby, to najednou lidi nazývají udavačstvím,“ prohlásil Hlaváč.

Úspěšným oznamovatelům protipirátská organizace nabízí 10 % z peněžní částky náhrady škody. Pokud nepoctivá firma zaplatí odškodné milion, obdrží člověk tedy 100 tisíc korun. Odměna má horní hranici 250 tisíc.

Jakub za krádeže softwaru dostal pokutu šest milionů. Mnohem častěji ale kradou firmy

„V podstatě kopírujeme praxi z anglosaských zemí, kde odměna za chycení zločince je běžná. Určitě každý zná z amerických westernů vývěsky s podobiznou a jménem zločince nabízející odměnu za jeho dopadení,“ popsal Hlaváč s tím, že chytit firmu, která užívá kradený software, je poměrně složité.

Firmy hlásí jak současní, tak bývalý zaměstnanci, ale i profesionální „lovci pirátů“. Lidé svého zaměstnavatele mnohdy „napráší“ do sebemenšího detailu.

„Mnohdy nám poskytnou velmi detailní informace včetně umístění počítačů, označení místností a jmen všech zodpovědných osob. Někdy upozorní i na další hospodářskou kriminalitu, například neplacení daní,“ vysvětlil Hlaváč. Policejní virus dál vydírá Čechy. Sází na stud za porno či ilegální stahování filmů

Sdružení se snaží zabránit tomu, aby docházelo k falešným udáním tím, že požádají oznamovatele, aby vystoupil z anonymity a spolupracoval na vyšetřování daného případu, a to na základě smlouvy. Pokud zaměstnanec svého zaměstnavatele „napráší“, podává sdružení trestní oznámení. Když policie zjistí, že je ve firmě opravdu nelegální software, předává informaci protipirátské organizaci a ta může požadovat až dvojnásobek ceny jeho hodnoty. V krajním případě může společnosti kromě pokuty hrozit i trest odnětí svobody. Programy musí odinstalovat, případně zakoupit.

Právník: Je to nezákonné

„Takováto služba nemůže být podnikatelskou činností. Tzv. udavačské stránky nemohou za úplatu požadovat informace týkající se nelegálního používání softwaru ve firmách, ani osoba, která informace poskytne, nemá nárok na proplacení takovéto odměny. Využití této služby proto nedoporučuji,“uvedl pro Blesk Zprávy právník Jan Novák ze společnosti Vašenároky.cz a dodal:

„Pokud však dojde k používání nelegálního softwaru ve firmě, zaměstnanec či jiná osoba se může obrátit přímo na vlastníka softwaru, případně na orgány činné v trestním řízení.“