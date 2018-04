Jourová o „průšviháři“ Facebooku a ovlivňování českých voleb: Zuckerbergovi se to vymklo

Jde už o třetí problém Facebooku v jediném měsíci. Máte pro to nějaké vysvětlení?

„Tvůrcům Facebooku narostlo v rukách něco, co už nejsou schopni uřídit, kontrolovat. To je vývoj, který se dal očekávat a je teď na nás, abychom se s tím vypořádali. Nechci, a nejsem v tom sama, aby lidi byli dav, kterým někdo posunuje, a přitom nevíme kdo a také kdo to platí.“

Zjišťovali jsme, jak v takových případech mohou zasáhnout české úřady, a zdá se, že jsou dost bezzubé…

„V tuto chvíli ta pravidla nejsou bezzubá, ale skutečně jsou velice slabá na problémy tohoto monstrózního rozsahu. V květnu začnou platit společná evropská pravidla (GDPR, pozn. red.) a Úřad pro ochranu osobních údajů by měl řešit případy stížností a pomoci, aby uživatelé dosáhli minimálně vysvětlení, co se jim na Facebooku dělo.“

Ukázalo se, že dřívější případ odevzdání dat firmě Cambridge Analytica se týká více než 80 milionů uživatelů, převážně Američanů. Jsou mezi nimi i Češi?

„Předpokládám, že ani Čechům se to nevyhnulo.“

A co říkáte na tvrzení bývalého zaměstnance té firmy, podle kterého Cambridge Analytica ovlivňovala i volby v Česku? Mohla?

„To je něco, na co netrpělivě čekám. V tuto chvíli to vyšetřují Britové, protože tam sídlí Cambridge Analytica, a Irové, protože tam sídlí Facebook. Oni teď mají přístup k těm interním informacím, kde to Cambridge Analytica používala a pro jaký účel, pro jaké volby. Já to teď nevím, a jsem napjatá, protože to bude pak v Česku k zamyšlení pro změnu volebního zákona. Nepohybujeme se jen v oblasti ochrany osobních údajů, ale i ve volebních předpisech."

