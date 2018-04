Facebook přiznal selhání. 8 otázek a odpovědí: Ukradli i data Čechům? A co radí experti?

Osobní data až 2,7 milionu uživatelů Facebooku z Evropské unie se mohla neoprávněně dostat k firmě Cambridge Analytica, potvrdila přitom Evropské komisi ve čtvrtek večer společnost Facebook. Dnes to uvedl mluvčí komise Christian Wigand s tím, že už nyní je komisi zřejmá potřeba dalších diskusí s firmou o problematice.

„Dopis také vysvětluje kroky, kterými Facebook od té doby reagoval,“ podotkl mluvčí. Na společnost se kvůli skandálu se zneužitím dat celkem až 87 milionů lidí společností Cambridge Analytica minulý týden obrátila komisařka pro spravedlnost a ochranu spotřebitele Věra Jourová.

Provozní ředitelka Facebooku Sheryl Sandbergová odpověděla ještě před vypršením lhůty, kterou od Jourové dostala. Jourová o věci jedná také s úřady EU a unijních členských zemí. „Přerostlo nám to přes hlavu. Ale zároveň je to pro všechny zúčastněné důrazná lekce,“ uvedla ke kauze zneužití dat z Facebooku Jourová. Komise podle ní poté, co si případy zanalyzuje, přijde co nejdříve se „systémovým a strategickým“ řešením problematiky.