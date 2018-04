„I rohlík je luxus.“ Samoživitelka Lucie je kvůli nemoci bez peněz, nedostává ani alimenty

Lucie (31) z Prahy, maminka dvou dětí, přišla kvůli nemoci o příjmy. Bývalý partner jí navíc neposílá alimenty. Není tak divu, že pro mladou rodinu je prý v tomto období luxusem i obyčejný rohlík, natož pak ovoce nebo zelenina. Nebýt školní jídelny, tak by Luciiny dvě dcery Verunka (9) a Petruška (7) ovoce jen tak nedostaly. Materiálně ženě, přibližně před rokem, pomohl dobročinný projekt Fandi mámám, teď se na něj obrací znovu, tentokrát kvůli alimentům.

Zdravotní sestřička Lucie je momentálně čtrnáct dní na nemocenské a vypadá to na dlouhé lokte. „Marodím se zády. Takže to je otázka. Zatím jsem doma druhý týden. Pohnul se mi obratel, který mi špatně tlačí na míchu,“ popsala pro Blesk Zprávy žena.

Samoživitelka přitom v současné době rozhodně nemá peněz nazbyt. Na neschopence pobírá 18 tisíc korun. Za nájem v Praze dá 16 tisíc korun, k tomu si platí telefon a důchodové připojištění. Lucii musí vypomáhat rodiče. Ti holčičkám platí věci do školy. Kdyby jim prý měla peníze vracet, byla by těžce v mínusu. Bývalý manžel alimenty neplatí.

Obyčejný rohlík jako luxus

„Je období, kdy je pro nás luxus i rohlík. Teď kupujeme spíš chleba, ze kterého toho uděláme víc, než abychom koupily 10 rohlíků. 10 rohlíků, to je na pět svačin pro každou holku. Někdy jsou i ovoce a zelenina luxus. Jsme navíc i bez alimentů, beze všeho, teď jsem se k tomu navíc dostala na neschopenku, takže opravdu počítám každou korunu. Nebýt školy, tak by holky ovoce opravdu každý den neměly,“ vysvětlila žena, která obvykle nakupuje ve slevách.

Čím levnější výrobek je, tím lepší. „Nakupujeme všechno ve slevách. Kupujeme například kuře, když je v akci mleté maso, brambory, rýže, těstoviny za osm korun, rozhodně nekupujeme značkové věci,“ poznamenala Lucie.

Mladá maminka si navíc s bývalým manželem prošla peklem. Zažila psychické i fyzické týrání. Muž následně unesl obě dvě holčičky. Dostala se naštěstí do azylového domu, odkud jí pomohl dobročinný projekt Fandi mámám, díky kterému sehnala byt.

Teď se na něj obrátila znovu, potřebovala poradit co s alimenty. Fandi mámám totiž spolupracuje se společností Alimenty dětem, která rodičům v takových případech pomáhá a dokáže dlužníka „dohnat“. Mají tady zkušené právníky, kteří se o všechno postarají.

Spolupráce s právníky

A nově projekt spolupracuje také s organizací Aperio. „Aperio poskytuje maminkám z projektu Fandi mámám individuální poradenství. Na organizaci se však mohou obrátit pro radu všichni rodiče, a to buď přes webové stránky, telefonickou linku nebo se objednat na osobní konzultaci,“ uvádí Fandi mámám na svém webu.

K tomu všemu organizace sehnala nové dobrovolnice, které se zapojily, aby na to všechno zakladatelky Žaneta Slámová a Petra Květová Pšeničná, spolu s pravou rukou Jiřinou Pilařovou, nebyly samy.

„Postupně nám s projektem začaly pomáhat dobrovolnice, ženy, kterým stejně jako nám není lhostejná situace maminek samoživitelek a jejich dětí. A tak se nám podařilo již sestavit takový malý tým žen, které nám pomáhají se zprostředkováním pomoci. Například s komunikací mezi dárci a maminkami, administrativou, informováním o projektu a podobně. Stejně jako my, to dělají zcela dobrovolně ve svém volném čase a my jsme šťastné, že je máme,“ popsala pro Blesk Zprávy Pilařová.

Nedostatek ovoce a zeleniny škodí zdraví

Lucie není rozhodně jedinou samoživitelkou, která obrací v ruce každou korunu a dětem tak ne vždy může dopřát opravdu pestrou stravu plnou ovoce a zeleniny. To je ovšem podle lékařky Ilony Hülleové problém.

„Zelenina a ovoce jsou základní součástí zdravého jídelníčku a obsahují nejen vitamíny, ale i minerální látky a vlákninu. U dětí by měly být podávány alespoň 5 x denně ideálně v čerstvé podobě. Tepelnou úpravou se obsah vitamínů snižuje. Vitamínů je několik druhů a vyskytují se v různých složkách potravin. Nedostatek jednotlivých vitamínů způsobuje celou řadu nemocí a příznaků, proto není jednoduché na tuto otázku stručně odpovědět. Základem prevence nedostatku vitamínů je pestrá strava,“ vysvětlila dětská lékařka pro Blesk Zprávy.

Při nedostatku vitamínů může podle Hülleové malé dítě trpět celou řadou potíží a nemocí. Z celkových příznaků je to prý zejména únava, chudokrevnost a oslabení imunity, které se projevuje náchylností k infekcím.

„Asi nejznámější preventivní podávání vitamínu je pro rodiče podávání vitamínu D u kojenců a batolat, které brání rozvoji křivice a podporuje správný růst kostí, dále také podávání vitamínu K v prvních 3 měsících života kojeného dítěte proti krvácivým projevům. Významnou skupinou podporující správný vývoj a funkci nervové soustavy a mozku jsou vitamíny skupiny B. Ovlivňují také kožní systém,“ uvedla Hülleová.

Při nedostatku vitamínu B mohou děti trpět třeba afty. Další je vitamin A, který je důležitý pro zrak. Nedostatek vitaminu C byl znám již v dávných dobách a projevoval se nemocí, kterou známe pod názvem kurděje. „V neposlední řadě je důležité dbát u dětí na pestrou stravu, která pokrývá běžnou potřebu vitamínů. Není tudíž běžně doporučováno podávat u dětí vitamínové doplňky,“ dodala lékařka.