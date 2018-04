Název AAA Auto International jim byl malý. Co se stalo v nejznámějším autobazaru?

„Za první čtvrtletí jsme prodali přes 19 200 vozů. Meziroční růst oproti stejnému období loňského roku dosáhl necelých devíti procent,“ říká Karolína Topolová, generální ředitelka AURES Holdings. Denně se tak prodá 213 aut. V tomto období byla nejprodávanějším ojetým vozem v síti AAA Auto v České republice již tradičně Škoda Octavia následovaná Škodou Fabia a VW Passat. Lada, Škoda 100 nebo Ferrari: Mototechna nabízí veterány, má i unikát od Havla

Významný vliv na nárůst prodejů má mimo jiné rozšiřování pobočkové sítě. Od začátku roku společnost zprovoznila autocentra AAA AUTO v polské Lodži, Poznani nebo také v maďarském Györu. „Zatím tyto tři pobočky slouží jako výkupní centra, později rozhodneme o jejich uvedení do plného provozu včetně prodeje,“ dodala Topolová. Počet autocenter se tak dostal na 44.

Podle ředitelky firma rozvinula podnikání do různých směrů, například do sdílení a půjčování vozidel, a je tak lépe připravena na výkyvy trhu s auty.

A proč se AAA Auto International, a.s. přejmenovalo na AURES Holdings, a.s.?„Společnost AAA Auto International, a.s. se dnes již profiluje mnohem komplexněji, než jen na prodej vozů pod značkou AAA AUTO, proto jsme se rozhodli přizpůsobit naší nové podobě náš název a systém našich značek, aby lépe vystihovaly současný stav. První část názvu „AURES“ vychází z anglických slov „Automotive Retail Systems“. To lépe odpovídá celému spektru aktivit, kterým se věnujeme v rámci kompletních řešení mobility zákazníků i firem. Obchod s automobily bude nadále probíhat pod původními značkami, které mají svou tradici a zákazníky. Ti se tak budou i nadále setkávat s ojetými vozy v autocentrech AAA AUTO, zánovními automobily prostřednictvím značek Mototechna a Mototechna Premium, stejně jako s levnými vozy nabízenými pod značkou 1. auto Diskont. Již koncem ledna byla představena inovační laboratoř s názvem AuresLab,“ uvedla Karolína Topolová, generální ředitelka mezinárodní sítě autocenter AAA AUTO.