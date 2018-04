Facebook „propálil“ údaje uživatelů. Experti řekli, kdo o vás ví všechno

Sběrači dat díky e-mailovým adresám a telefonním číslům mohli získat jména uživatelů a další osobní informace, jako jsou místo bydliště či zaměstnání.

„Vzhledem k rozsahu a propracovanosti aktivity, kterou jsme zaznamenali, si myslíme, že veřejné profily většiny uživatelů Facebooku mohly být takto prozkoumány,“ napsal ve středečním příspěvku technologický ředitel sociální sítě Mike Shroepfer.

Podle odborníků, které oslovily Blesk Zprávy, ovšem současné oznámení není ničím převratným. „Nic to znamenat nebude a neznamená, stejně jako nějaká desítka předchozích afér a selhání,“ myslí si odborník na sociální sítě Daniel Dočekal.

Sběrači se dostali pouze k veřejným datům profilů

„Z hlediska toho, co bylo dostupné, je navíc nutné dodat, že tady jde o veřejně dostupné informace,“ upozornil expert. Poukázal tak na to, že sběrači dat se tímto způsobem dostali pouze k těm informacím, které byli lidé ochotni sdílet s celým světem a ne jen se svými přáteli. Oproti tomu společnost Cambridge Analytica - což byl předchozí skandál Facebooku - získala informace, které volně dostupné nebyly.

Dočekal si nemyslí, že by skandály mohly nějak otřást důvěrou lidí v sociální sítě. Zastává ale názor, že by větší opatrnost byla na místě. Řada lidí totiž podle něj otázku soukromí na internetu vůbec neřeší, nebo jí nerozumí.

Na sociálních sítích soukromí neexistuje

„Na sociálních sítích žádné soukromí neexistuje, což ostatně přesně vidíme na tomto případu, aféře s Cambridge Analytica, ale třeba i další věci, kterou Facebook právě potvrdil – že čte a zkoumá zprávy obrázky i odkazy posílané v Messengeru,“ upozornil Dočekal. Podle něj je tak na čase, aby si lidé uvědomili, že na internetu žádné soukromí není.

Podobně situaci vnímá i další odborník Adam Zbiejczuk. Současné informování o chybách Facebooku je podle něj roztáčející se spirálou hysterie a snahou o strašení lidí „digitální verzí iluminátů“, kteří ovlivňují volby a tahají za nitky. V tomto ohledu přitom podle Zbiejczuka vždy měla navrch televize.

Dodává, že z jeho vlastní zkušenosti fungovalo vyhledávání pomocí emailové adresy minimálně v Česku velmi špatně. „Zároveň to stejně neukázalo nic, co by dotyčný neměl tak jako tak veřejné,“ vysvětluje i druhý expert. „Považoval bych za seriózní spíš lidem vysvětlit, jak si mohou účty zabezpečit,“ dodal.

„Google o vás toho najde mnohem víc. Na mobilech jsou aplikace, které vám k neznámému číslu podle vyhledávání ukazují, kdo volá a podobně,“ varuje Zbiejczuk.