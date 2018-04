Děsivé přiznání Facebooku: Zneužili důvěrné údaje i všech Čechů?

Identita a další osobní údaje většiny z více než dvou miliard uživatelů Facebooku se mohly dostat do nepovolaných rukou, oznámení se týká i všech Čechů. Na svém blogu to oznámila společnost Facebook, která stejnojmennou síť provozuje. Facebook dosud umožňoval hledat osoby podle e-mailu či telefonu, což mohli takzvaní sběrači dat zneužít. Tato funkce je od středy zablokována.

„Až do dneška lidé mohli zadat telefonní číslo či e-mail jiné osoby do vyhledávače facebooku, což jim pomohlo je najít. Bylo to velmi praktické při hledání přátel v jazycích, ve kterých je komplikované vypsat celé jméno, nebo v případech, že lidé mají stejná jména,“ napsal ve středu na blogu technologický ředitel podniku Mike Schroepfer. Dodal ale, že tuto funkci k získání dat z veřejné části profilů mohli zneužít sběrači dat.

Facebook nechal zneužít data, jsou mezi nimi i ta vaše? Jourová chce od gigantu podrobnosti

Unikly adresy, maily i telefonní čísla

Sběrači dat díky e-mailovým adresám a telefonním číslům, které si mezi sebou hackeři vyměňují či které jsou na internetu dostupné, mohli pomocí zmíněné aplikace facebooku získat jména osob a další osobní informace, jako jsou místo bydliště či zaměstnání. Vždy ovšem záleželo na tom, jaké údaje o sobě konkrétní uživatel na veřejné části profilu uvedl.

„Vzhledem k rozsahu a propracovanosti aktivity, kterou jsme zaznamenali, si myslíme, že veřejné profily většiny uživatelů facebooku mohly být takto prozkoumány,“ uvedl Schroepfer.

Skandál kolem facebooku je spojen s britskou analytickou společností Cambridge Analytica, které se zřejmě nepatřičným způsobem podařilo získat údaje až 87 milionů uživatelů internetové sítě facebook. Oznámila to firma Facebook. V médiích se přitom doposud hovořilo o neoprávněném získání dat zhruba 50 milionů uživatelů.

Šéf Facebooku se omlouval za skandál kolem voleb. Mohl sahat i do Česka

Sociální síť má přes 2 miliardy uživatelů a podle posledních zpráv data většiny z nich byla ohrožena. Data údajně sloužila mimo jiné k vývoji softwarových nástrojů pro podporu volební kampaně Donalda Trumpa v roce 2016.

Skandál kolem facebooku

„Domníváme se, že facebookové informace až 87 milionů lidí, převážně v USA, mohly být nepatřičným způsobem sdíleny s Cambridge Analytica prostřednictvím aplikací, které tito lidé či jejich přátelé používali,“ uvedl technologický ředitel podniku Mike Schroepfer.

Šéf společnosti Facebook Mark Zuckerberg se příští týden zúčastní dvou slyšení v kongresových výborech o zneužívání osobních údajů britskou konzultační firmou Cambridge Analytica. Oznámil americký parlament.

„Pokud nedokážeme ochránit vaše data, nezasloužíme si vám sloužit,“ sype si Zuckerberg popel na hlavu

„Slyšení bude důležitou příležitostí osvětlit problémy s ochranou kritických spotřebitelských dat a možností pomoci Američanům, aby pochopili, co se děje s jejich osobními informacemi online,“ komentoval pozvání šéf sněmovního výboru pro energetiku a obchod Greg Walden.

Reakce Zuckerberga

„Jsem si naprosto jistý, že počet uniknutých dat se netýká 87 milionů uživatelů a naši analytici se mnou souhlasí. Číslo může být mnohem menší. Nicméně všechno prověřujeme a přesný počet profilů, kterých se únik dat týká, zveřejníme po skončení našeho šetření,“ řekl Zuckerberg.