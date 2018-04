Vrah Češky Lenky (†36) v Egyptě uniká trestu. Dostane rodina slíbené odškodné?

Paní velvyslankyně, už máte oficiálně k dispozici informace, že Abdar Rahmán Šaabán abú Kúr byl s definitivní platností umístěný v psychiatrické léčebně, protože je nejspíš psychicky nemocný?

My jsme tyto informace zatím nedostali, pokoušeli jsme se ve středu spojit s německými kolegy, jestli oni ty informace mají potvrzené, a to se nám zatím nepodařilo, čili zatím nemáme nic nového.

Takže nemáte ani žádné informace o tom, jak probíhá vyšetřování tohoto útoku?

Ty informace, které my máme, byly stále takové, že ten útočník je vyšetřován a že se prověřuje jeho duševní stav. To, co se objevilo teď v médiích (že byl útočník umístěn do psychiatrické léčebny – poznámka redakce), by znamenalo, že to vyšetřování skončilo a že bylo nějakým způsobem rozhodnuto. Jak ale říkám, takové informace my zatím oficiálně nemáme.

A obraceli jste se tedy v této věci na egyptské úřady?

Na egyptské úřady se obracíme průběžně a předpokládám, že nám tyto informace, když je budou mít, tak nám je obratem dají.

V průběhu listopadu byli v Egyptě také čeští policisté, jak je tedy to vyšetřování daleko. Pohnulo se od té doby?

Já o tom víc nevím. To byste se museli obrátit na Policii České republiky. Oni tady byli, měli tady schůzky a jednání, vyměnili si nějaké informace s prokuraturou a zdejšími úřady. Jak pokračuje jejich vyšetřování, vám neřeknu.

A od toho listopadu čeští policisté kvůli tomuto případu v Egyptě nebyli?

Ne, ne. Od listopadu tu nebyli. V podstatě se čeká na egyptské závěry, o kterých víme stejně jako vy zatím jen z médií.

Mluvilo se také o tom, že by Egypt rodině zabité Lenky mohl poskytnout jakési odškodnění. Je po těch měsících posun alespoň v této věci?

V tomto pokud vím v tuto chvíli zatím žádný posun není.