Spolužáci.cz končí. Zlomila jim vaz nová směrnice EU a sociální sítě

Služba Spolužáci.cz po 14 letech končí, informace se objevila přímo na jejích stránkách. V plné verzi navštívíte web ještě do 24. května, potom už bude možné jen stahovat zde uložené dokumenty a fotografie. I to je ale časově omezené, a to do 31. srpna. Definitivně totiž Spolužáci.cz ukončí provoz 1. září. Vaz jim zlomila mimo jiné nová směrnice EU o ochraně osobních údajů.