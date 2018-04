Úder do rozkroku odhalil rakovinu: Honza (42) onemocněl nádorem varlat

Honza pracuje jako profesionální hasič a jako aktivní sportovec vždy čekal, že si přivodí nějaký úraz leda při provozování svého koníčku. Nikdy si nepřipouštěl, že by mohl mít rakovinu. Tuto nemoc vždy spojoval s vyšším věkem, proto byl v šoku, když mu lékař ve čtyřiceti oznámil, že má nádor varlat. Honza do té doby varovné příznaky ignoroval. Přitom tento druh onemocnění se nevyhýbá ani mladým mužům a ročně onemocní až stovky pacientů.

Honza přiznává, že při sprchování mu přišlo jedno varle větší, ale nijak se tím neznepokojoval.

„Po 'konzultaci‚ s internetem jsem nabyl dojmu, že se nic vážného neděje, a i když jsem si přečetl, že by to mohl být nádor, vzhledem k mému věku jsem si takovou možnost nepřipouštěl. To jsem ještě netušil, že právě můj věk je cílovka pro tuhle mrchu,“ vzpomíná Honza. Dodává, že to nebylo nijak bolestivé.

„Právě toto ale byly prvotní příznaky rakoviny varlat. K těm většinou patří neobvyklé zvětšení varlete, které ani nemusí bolet, stejně jako nebolestivá zatvrdlina v této oblasti. Pacienta může bolet břicho a může se cítit i unavený,“ uvádí odborníci z Nadace Petra Koukala, profesionálního sportovce, kterého tato choroba zastihla ve 24 letech.

Kopanec do rozkroku bolel déle než měl

Definitivní zlom přišel při závodech hasičského silového víceboje, kde se Honza uhodil.

„Bral jsem to jako klasický kopanec, který se prostě nám chlapům stane nejen při fotbale. Bolest po chvíli přešla, ale následujících 14 dní jsem stále cítil, že mě to na dotek bolí. Ta bolest byla velmi slabá, ale byla přítomná. Každý chlap vám potvrdí, že kopanec do 'koulí‚ bolí jako čert, ale po chvíli odezní, zatímco můj problém přetrvával,“ vypráví Honza.

Obvodní lékařka si nejprve myslela, že jde o křečovou žílu, která se vytvoří při úderu, ale pro jistotu poslala Honzu k urologovi. Ten měl jasno hned při prvním pohmatovém vyšetření.

Z vyšetření rovnou na operaci

„Byl jsem v šoku. V té době jsem měl doma jednoročního chlapečka a než jsem se uklidnil, proběhly mi hlavou všechny možné katastrofické scénáře. Urolog mě však uklidňoval, že tato diagnóza, pokud je včasná, je velmi dobře léčitelná a prakticky bez následků,“ vzpomíná Honza na chvíle po oznámení diagnózy.

Ihned poté se Honza vrátil domů, sbalil si tašku a jel autobusem do nemocnice. Ještě ten samý den byl zařazen do operačního programu. Operace proběhla bez problémů. Po ní byl Honza dva měsíce doma, než se mohl vrátit do práce.

„Nejtěžší bylo čekání na výsledky, nevěděl jsem, jestli mám metastáze, jestli je nádor zhoubný, prostě jestli se to ve mně nerozlezlo. Po dvou týdnech přišly výsledky a bylo jasné, že jsem měl štěstí. Nikam to neuteklo a díky tomu jsem po dohodě s onkologem absolvoval jedno kolo tzv. zajišťovací chemoterapie,“ svěřil se Honza Blesk Zprávy.

Nyní je profesionální hasič v remisi. První dva roky musí každé tři měsíce na kontrolu, do pěti let pak po půl roce a do konce života jednou ročně.

Honza: Chlapi, kašlete na ego!

Rakovina varlat postihuje většinou muže ve věkové skupině 15–40 let – čili v tom nejlepším věku, kdy si nepřipouští, že by je mohla nemoc ohrozit. Přitom nádorem varlat v česku onemocní přes 400 mužů ročně. Dvě třetiny mužů se bojí, že onemocní rakovinou, přesto na preventivní prohlídky chodí pouhá čtvrtina mužské populace.

„Chlapi by se neměli bát si tam sáhnout a potom s tím jít ven. Vykašlat se na ego, ješitnost a přiznat barvu. Tahle rakovina je u chlapů běžně diagnostikována už ve dvaceti letech, tak nespoléhat na to, že mě se to netýká a já jsem ještě mladej. To jsem si taky myslel,“ vzkazuje Honza všem mužům a dodává: “O každý den dřív, co se to najde, je větší šance, že to dopadne dobře. A když to potká chlapa s povoláním mému podobným, nic není ztraceno a lze se vrátit zpátky. A nakonec je důležitý si před chemoterapií nechat zamrazit sperma, kdyby vám ho poškodila, ať je v zásobě.“