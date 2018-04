Jak Ficovi svědčí, že už se nemusí starat o Slovensko? Tak trochu zpustnul

„S výjimkou pověstných ranních běhů po bratislavské hrázi chodil vždy decentně oblečený a upravený,“ připomněl slovenský zpravodajský server Pluska.sk. „Zdá se však, že s odchodem z premiérského křesla nastaly nové móresy,“ dodal.

Tentokrát Fico přišel po boku koaličních partnerů Bély Bugára a Andreje Danka sice oděn v tradičně padnoucím obleku obleku, ale holicí strojek očividně nedržel v rukou několik dní. Jeho tvář zdobilo výrazné strniště. Jistá zanedbanost se dala najít i v jeho mimice a vystupování.

„Bojí se Sorosovy břitvy“

Ficův nový vzhled se stal ihned terčem vtipů a sarkastických poznámek. „Bojí se, že by v holicím stroku mohla být Sorosem nastavená břitva, která by ho mohla podřezat,“ zavtipkoval na serveru jeden ze čtenářů. Narážel na to, jak Fico v posledních chvílích svého premiérského působení obviňoval prezidenta a opozici ze spolupráce se známým a často kritizovaným finančníkem maďarského původu George Sorosem.

Fico však v komentářích našel i řadu zastánců. „Je to v pořádku a strniště na tváři je dnes prostě trend,“ napsal jiný čtenář. A mnozí se shodli na tom, že poté, co z premiérského křesla odešel minimálně do politického pozadí, si už nemusí z komentování vzhledu nic moc dělat.

