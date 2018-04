Stovky Češek mají první dítě až po čtyřicítce. Poprvé rodí i padesátnice

České ženy poprvé rodí v průměru ve 28 letech a při srovnání s ostatními evropskými zeměmi se nijak nevychylují. Každé 25. prvorozené dítě v Česku se narodí ženám do 20 let, naproti tomu bezmála 800 prvorodiček už oslavilo své čtyřicátiny. Každý rok se navíc narodí první potomek v průměru dvěma bezdětným ženám s padesátkou „na krku“.

Bezmála 55 tisíc dětí se v Česku narodí prvorodičkám, drtivá většina z nich je ve věku mezi 20 až 39 lety. Průměrný věk žen s prvním dítětem je 28,2 roku, což je jen o něco méně, než je průměr ostatních evropských států (29 let). Vyplývá to z nově vydaných čísel Eurostatu, která zohledňují situaci v roce 2016. Za loňský rok ještě celoevropská čísla nejsou k dispozici.

Nejstarší průměrný věk prvorodiček má Itálie (31 let) a Španělsko (30,8 roku), naproti tomu nejnižší věk mají ženy v Bulharsku (26 let) a Lotyšsku (26,8 roku). Například v Itálii je více než polovina prvorodiček starších 30 let a každá 12. Italka poprvé rodí až po čtyřicítce. V Bulharsku se zase 14 procent dětí narodí dívkám, kterým je méně než 20 let, tedy teenagerkám.

Nejvíc rodí Finky a Francouzky

Pokud jde o počet dětí, patří k rekordmankám ženy ve Finsku, kde každá 10. žena porodí nejméně 4 děti. Obecně Finky patří k velmi aktivním mnohonásobným rodičkám, stejně tak třeba Slovenky, Francouzky nebo Britky. Průměrně Evropanky porodí za svůj život 1,6 dětí, nejméně je to ve Španělsku (1,34) a nejvíce ve Francii (1,92).