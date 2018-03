Zemřel známý vydavatel. Fidelis Schlée (†69) patřil k nejbohatším Čechům

Ve věku 69 let v pátek po dlouhé nemoci zemřel právník a vydavatel Fidelis Schlée. Webu Lidovky.cz to řekl jeho přítel Aleš Pohořal. Schlée by v sobotu oslavil sedmdesátiny, zemřel tak pouhý den před nimi. V 90. letech byl vydavatelem několika novin, stál u zrodu Anglo-německé obchodní akademie nebo humoristického časopisu Sorry.

Schlée vystudoval Právnickou fakultu UK a mezinárodní právo v Cambridge. Mezi lety 1971 až 1976 působil jako soudce a poté byl právníkem na Obvodním ústavu národního zdraví na Praze 4. V roce 1988 se stal advokátem. V 90. letech, kdy patřil podle médií k nejbohatším Čechům, byl vydavatelem Večerníku Praha a Lidové demokracie.

Podle vlastních slov zbohatl na prodeji tištěných verzích zákonů a dalších odborných knihách o podnikání. Proslul sbírkou luxusních vozů Rolls-Royce. Jako první v Československu jezdil vozem této značky. V roce 1994 byl stíhán za údajný daňový podvod, stíhání ale bylo zastaveno.

Tweetoval do poslední chvíle

Fidelis Schlée byl mimo jiné i známý provokatér. Například odpadní potrubí v koupelně si nechal vyrobit ze zlata. Svými názory se také netajil, byl aktivním uživatelem Twitteru. V posledním tweetu před smrtí, který publikoval ve čtvrtek, se zhrozil nad novou příručkou pro sociální pracovníky. Podle té by od 15 let měli rodiče respektovat životní volby svých potomků, i kdyby se třeba rozhodli bydlet ve squatu, nestudovat, nepracovat nebo brát drogy. „Který ministr je takový blbec, že to schválil?“ podivil se Schlée.

Mládí s jointem a ve squatu je na „pohodu“. Sociálka má nové instrukce

Negativně se Schlée na sociálních sítích vyjadřoval také k islámské migraci, České televizi, či komunistům. Než nástup komunistů k moci, radši by podle svých slov viděl spolupráci ANO s ODS. Občanské demokraty ale rovněž opakovaně kritizoval, zejména za průběh jednání o koalici. Obul se také do herců po udílení cen Český lev nebo do účastníků nedávných studentských protestů.