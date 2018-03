Metro plné sobců dohnalo slepce „k slzám“. Nikdo se nezvedl a měl strach o psa

Volné místo k sezení nevidomý muž s asistenčním psem nenašel i přesto, že nastoupil do speciálního oddílu určeného pro přepravu hendikepovaných. Cestující jeho snahy úspěšně ignorovali i poté, co Kice dal slovní povel „najdi místo.“

„Lidé umí být velice sobečtí, předstírají, že nevidí a neslyší, když je požádám o místo,“ podělil se na Twitteru o svou zkušenost Amit Patel. O zrak přišel před pěti lety. Podle něj není neochota ostatních cestujících nic výjimečného, rozrušil ho spíše stres, kterému byla Kika vystavena.

Kika trpěla na mokré podlaze mezi davem cestujících | Twitter/Kika_GuideDog

„Byl jsem velice rozrušený z toho, jak kluzká byla podlaha. Kika byla očividně ve stresu a po mokré zemi klouzala,“ zmínil smutně Patel, aby dodal: „Stará se o mě každý den, cítil jsem se k ničemu.“

V rozhovoru pro britský web Daily Mail se loni svěřil s frustrací, kterou pravidelně zažívá, když ho ignorují cestující i personál londýnské MHD. Proto začal Kice na záda upevňovat kameru, aby mohl nevhodné chování okolí natáčet.

Us Guide Dogs are constantly being tested when working, we’re trained to ignore distractions & keep focused on the job we are doing, even though I would have liked to have stopped for some fusses 😁🐶🧔🏽@guidedogs @GuidedogsLondon #GuideDogs #ServiceDogs #FocusedOnWork #KikaCam pic.twitter.com/mYdgy5pRvH