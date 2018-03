Neohrožená učitelka, statečné školačky i zachránci psa v noře. To jsou hrdinové Česka

6. února 2017 krátce před osmou hodinou ranní havaroval vůz s pěticí studentů, kteří byli na cestě do školy v Chotěboři. U osmnáctiletého řidiče došlo náhle k zástavě srdce. Vozidlo narazilo do stromu, několikrát se otočilo okolo své osy přes střechu a zůstalo stát převrácené na boku. Na první pohled sice vypadala autonehoda dramaticky, spolujezdci ale naštěstí vyvázli jen s lehkými zraněními. Samotný řidič však upadl do hlubokého bezvědomí. Mezi studenty byla i Pavla Henzlová.

„Když jsme zůstali po nehodě v autě, chtěla jsem všechny rychle dostat ven, zkontrolovat, jestli jsou v pořádku, pomoci jim,“ popisuje své bezprostřední pocity. Společnými silami poté vytlačila s ostatními přední sklo, aby tak pomohli nereagujícímu kamarádovi ven a zavolali záchrannou službu.

„Zjistila jsem, že nedýchá, takže jsem ho začala ihned resuscitovat,“ vzpomíná na dramatickou chvíli Pavla. Sedmiminutovou masáží srdce a umělým dýcháním dokázala udržet mozek mladého řidiče v činnosti až do příjezdu profesionálů. Muž se nakonec probral do plného vědomí a byl převezen do nemocnice v Havlíčkově Brodě.

„S bývalým spolužákem jsem stále v kontaktu. Díky té nehodě mu zjistili vrozenou srdeční vadu a vše se tímto dodatečně vysvětlilo. Byl na operaci, dnes má budík a může v podstatě normálně fungovat,“ uzavírá Pavla.