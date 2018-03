Hrady a zámky se o Velikonocích otvírají. Jaký program nabízejí ve vašem kraji?

V Ústeckém kraji otevřela většina památek na Velký pátek s velikonočním programem. Větší akce návštěvníky ovšem čekají až později v průběhu roku. „Jsem velmi rád, že zámky Benešov nad Ploučnicí, Duchcov, Jezeří, Krásný Dvůr a Velké Březno mohou přiblížit veřejnosti diplomatické aktivity významných šlechtických rodů,“ řekl k tomu ředitel Územní památkové správy v Praze Dušan Michelfeit.

V Benešově nad Ploučnicí tak během léta a podzimu představí hraběte Viléma Kinského ze Vchynic a Tetova a jeho roli při spiknutí Albrechta z Valdštejna proti císaři. V Duchcově pro změnu přiblíží postavu legendárního milovníka Giacoma Casanovi.

Nejkrásnější hrady a zámky Česka: Ústecký a Liberecký kraj

Zámek Jezeří pak od července představí osudy příslušníků české šlechty, kteří se zapojili do politické a společenské činnosti po roce 1918. Zámek Krásný Dvůr zase při nočních prohlídkách představí své první majitele z rodu Černínů. K oslavám sta let republiky se připojí zámek Stekník, který na výstavě Jak se češe do vřetele přiblíží dobu, kdy sloužil jako ubytovna pro chmelové brigády.