Skoncujte s kačenkou. Hračky do vody jsou prolezlé bakteriemi, tvrdí studie

Plastová kačenka ve vaničce nebo vaně se už postarala o zábavu bezpočtu dětí. Jenže jakkoli vesele vypadá, její vnitřek tak radostný není. Výzkum amerických a švýcarských vědců odhalil, že plastové hračky pro děti, a hlavně ty duté, jsou rájem pro množení velkého množství potenciálně nebezpečných bakterií. Smrtelnou legionellu nevyjímaje. Studie vyšla v časopise Biofilms and Microbiomes.

Výzkum provedl Švýcarský federální institut vodní vědy a technologií a Illinoiská univerzita. Cílem bylo zjistit, jaké bakterie se drží na povrchu vodních hraček, jako jsou právě plastové kačenky. Jelikož jsou totiž v neustálém kontaktu s vodou, mají ideální prostředí pro jejich růst.

Podezření se potvrdilo v plném rozsahu. Jakmile vědci kačenku rozřízli, vytekla z ní tekutina, která byla špinavá, lepkavá a plná plísní. Po podrobnějším rozboru pak zjistili, že tyto bakterie se drží i na vnějším povrchu hračky. Šlo o takové mikroby, které člověku mohou způsobit infekci očí, uší nebo žaludku.

Důkladný test během 11 týdnů

Experiment probíhal tak, že výzkumníci nakoupili sérii hraček a ty sledovali 11 týdnů. Vytvářeli jim při tom typické prostředí, které vzniká v koupelnách, hračky se pravidelně setkávali se špinavou vodou, mýdlem, potem a močí. Zároveň vědci sesbírali hračky z reálných domovů, aby je mohli porovnat.

Výsledná analýza ukázala, že 80 procent ze všech zkoumaných hraček obsahovalo potenciálně nebezpečné bakterie včetně pseudonomas aeruginosa, která vyvolává zánět močových cest, zánět středního ucha, hnisání popálenin a je rezistentní antibiotikům, a legionelly, jež může lidi se slabým imunitním systémem usmrtit.

Rozříznutí hraček do vody odhalí, jaké „nechutné“ prostředí v nich panuje | Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology

Na jednom centimetru čtverečním hračky se pohybuje mezi pěti a 75 miliony bakterií. Jejich růst podporuje nejen voda, ale i samotný plast, který doslova vyžírají. Pomohly i lidské produkty jako moč, pot nebo určité kosmetické prostředky.

Inkubátor pro bakterie

Doktor Frederik Hammes, jeden z autorů studie, výsledky překvapen není. „Vodní hračky plné plísní jsou častým tématem online diskuzí a blogů, ale nikdo se jim doteď nevěnoval vědecky,“ uvedl v dokumentu. Přitom jsou podle něj extrémně zajímavé, protože dokážou ukázat, jak plast působí jako inkubátor bakterií.

Zároveň ale představují vážné riziko pro děti, kteří si špinavou vodu z jejich vnitřků stříkají do obličejů. „Může to posílit jejich imunitní systém, což je pozitivní, ale stejně tak jim to může způsobit gastrointestinální, oční a ušní problémy,“ píše Hammes.

Lidem proto radí, aby se hraček do vody úplně zbavili nebo zvolili takové, které v sobě alespoň nehromadí vodu.

Hrozbou jsou i staré plastové hračky

Nejen hračky do vody představují riziko pro děti. Studie z ledna letošního roku odhalila, že řada starých plastových předmětů, jako je lego nebo panenky barbie, obsahuje alarmující množství toxických chemikálií, které mohou způsobovat problémy i v malém množství.

Spousta těchto látek je už v dnešní době ve hračkách zakázána, ale jelikož ne všechny staré hračky byly vyhozeny, děti se s nimi můžou setkat.