Písečná bouře v Egyptě uvěznila Čechy: museli zůstat v hotelu, nešlo odletět ani přiletět

„Pro dnešní den byly zrušeny plánované výlety a všem, kterých se to týká, jsme navrhli buď jiný termín výletu, nebo vrácení již zaplacených peněz. Naši delegáti na místě informovali klienty o vhodnosti strávit dnešek v uzavřených prostorách, pro zítřejší den je již předpověď příznivá,“ uvedl Václav Nekvapil z CK Blue Style okolo poledne.

„Kvůli dnešnímu počasí jsme zrušili například výlet do Luxoru stejně jako výlety lodí na moře. Zítra už by všechno mělo probíhat podle plánu, řekl Jan Bezděk,“ mluvčí CK Fischer.

„Zájezdy cestovních kanceláří, se kterými jsme hovořili dnes po 13.00, nyní probíhají standardně bez omezení. Delegáti CK v místě pobytu jsou v úzkém kontaktu s klienty, kterým podávají aktuální informace i vhodná doporučení ve spojitosti s nepřízní počasí. Dle našich informací by se situace měla od dnešního odpoledne zlepšovat a postupně navracet k obvyklému stavu,,“ řekla Blesk Zprávy Tereza Picková z Asociace českých cestovních kanceláří a agentur.

Písečná bouře už tento měsíc zasáhla Egypt podruhé.

„V Hurghadě i Marse Alam momentálně panuje zhoršená viditelnost, podobně jako když je u nás mlha, akorát v Egyptě je zbarvená spíš do žluta. Podle informací, které máme od našich delegátů se v Hurghadě začalo už kolem jedenácté dopoledne vyjasňovat,“ řekl Jan Bezděk.

Bouře uvěznila Čechy na letišti

Písečná bouře komplikovala i přílety a odlety. Skupina českých turistů byla uvězněna na letišti, další místo do Masa Alam musela čekat v Hurghadě.

„Jsme uvězněni na letišti už přes čtyři hodiny a nevypadá to, že bychom někam letěli. To, že letadla končí v Hurghadě a nemůžou sem, víme. Ale jsme už na letišti odbavení a ven nás již nechtějí pustit. Ani na hotely. Ti, co přijíždějí k letišti, se ještě na hotel zpět dostanou, my už ne," řekla rádiu Frekvence 1 turistka Eliška Vinterová. „Počasí je velmi špatné a to už od chvíle, co nás vezli na letiště. Jeho personál tvrdí, že nás sem za současného počasí vůbec neměli vozit,“ dodala s tím, že okolo poledne dostali první svačinu.

Podle informací rádia Frekvence 1 byla na letišti v Marsa Alam uvězněna také režisérka Jitka Němcová. „Ano, je to tak. Jsme tady uvěznění a je to nepříjemné. Musím se z toho nějak vzpamatovat,“ řekla v telefonickém rozhovoru se stanicí.

„Oběma letadlům se později podařilo odstartovat z Hurghady a úspěšně přistát v Marsá Alam. Nyní jsou již zase na cestě zpět do Prahy,“ řekla vpodvečer mluvčí Travel Service Vlaďka Dufková.

V Egyptě zemřel český turista (†39): Zdravotní potíže měl i jeho syn (6)

Lidé se koupat mohou

Podle Bezděka se lidé koupat mohou, podobné je to i v Marse Alam. „Není vyhlášený žádný zákaz koupání. Lidé by ale určitě měli dbát na bezpečnost a například sledovat, jaké je na pláži vyvěšená vlajka,“ dodal mluvčí.

„Písečné bouře jsou v Egyptě poměrně přirozeným jevem vzhledem k tomu, že je značná část země utvářena pouští. Typicky v jarních měsících je počasí více ovlivňováno teplým větrem z vnitrozemí, který s sebou může přinášet větší množství písku. Na pobřeží, a tedy také v místech turistických letovisek, však bouře bývají méně intenzivní, protože cestou ztrácí na síle. Také naše cestovní kanceláře nyní informují že průběh bouře v Hurghadě není tak silný jako v ostatních městech a situace je pod kontrolou,“ vysvětlila Picková z Asociace.