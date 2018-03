„Už nejsme kasinem Evropy“. Ze 130 000 hracích automatů je jich dnes legálně 7043

Z původních 130 000 hracích automatů jich je nyní v Česku povoleno 7043. Automaty díky novému zákonu o hazardu, který platí od roku 2017, z Česka mizí a tvrdý hazard postupně končí. Na tiskové konferenci to ve čtvrtek uvedl ředitel nevládní organizace Transparency International (TI) ČR David Ondráčka. Ministerstvo financí by však podle něj mělo co nejrychleji dokončit registr hráčů, který by zabránil ve hře například lidem pobírajícím sociální dávky.